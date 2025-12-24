Daniel David a demisionat din funcţia de ministru al Educaţiei. Spune că nu îl mai interesează politica şi guvernul este suficient de stabil pentru a nu fi afectat de plecarea sa. Surse Observator spun, însă, că ministrul n-ar fi fost de acord cu tăierile preconizate în Educaţie, anul viitor. În locul său ar putea veni Marilen Pirtea, deputat PNL, rector al Universităţii de Vest din Timişoara şi sponsor al liberalilor în campanie. În timp ce un ministru pleacă, alţi doi vin. Noii miniştrii ai Apărării şi Economiei au depus jurământul.

Daniel David a lăsat demisia pe biroul premierului Ilie Bolojan. A detaliat apoi motivul plecării pe blogul personal.

Surse Observator spun că plecarea ar ţine mai mult de tăierile preconizate în 2026.

"Demisia nu vine într-un moment favorabil. Momentul în care încep să se poarte discuţiile pentru bugetul de anul următor. Lasă doar impresia că lucrurile nu sunt foarte bune", a afirmat Sergiu Covaci, preşedintele Alianţei Organizaţiilor Studenţeşti.

Articolul continuă după reclamă

Mandatul lui Daniel David, marcat de măsuri de austeriate

Peste 14.000 de posturi în învăţământ au fost desfiinţate, iar norma pentru profesori mărită.

În cazul studenţilor, fondurile pentru burse au fost tăiate cu 40 la sută. Iar în cazul elevilor, au fost eliminate bursele de rezilienţă şi s-a înjumătăţit numărul celor care primeau burse de merit. Măsurile au dus la proteste de stradă.

"Dacă aș fi în locul lor, și eu aș protesta", a spus Daniel David.

Cine ar putea veni în locul lui Daniel David

În locul lui Daniel David ar putea veni rectorul Universităţii de Vest din Timişoara, Marilen Pirtea, deputat PNL.

"Voi reflecta, decizia urmând a fi luată după sărbători. Fără un buget consistent, măsurile din Educaţie vor părea mai mult coerciţii decât investiţii", a spus Marilen Pirtea.

De numele lui se leagă acuzaţii de plagiat ale unor articole ştiinţifice, în perioada 2008-2015. Doctorul în economie a dat însă vina pe colaboratorii alături de care a semnat lucrările. Pirtea este un deputat cu o avere considerabilă.

Anul trecut, a împrumutat Partidul Naţional Liberal cu 198 de mii de lei, în campania electorală. O altă variantă pentru funcţia de ministru este şi Luciana Antoci, consilier pe probleme de educaţie în cabinetul Bolojan şi prefect de Iaşi. La rândul ei a împrumutat partidul cu aceeaşi sumă ca Pirtea. Viitorul ministru are de rezolvat restanţele lăsate de Daniel David. O problemă este programa pentru limba şi literatura română, contestată în prezent de profesorii care o consideră învechită. Iar în ianuarie, trebuie ocupate aproape 4 mii de posturi de directori de şcoli.

"Bulversăm corpul profesoral"

"Pur şi simplu bulversăm corpul profesoral. Bulversăm reprezentanţii celor două sindicate care negociază ceva, atunci când vine un ministru şi pe urmă lucrurile se schimbă", a afirmat Iulian Cristache, , fost preşedinte al Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți.

Bulversaţi sunt şi elevii de generaţii.

În ultimii 35 de ani, ministrul Educatiei s-a schimbat de 33 ori. Media unui mandat este, aşadar, una extrem de mică - doar 1 an şi o lună. Cel mai longeviv ministru a fost Liviu Maior, cu un mandat de 4 ani, în Guvernul Văcăroiu. Iar cel mai scurt mandat l-a avut Ioan Mang în anul 2012. Social democratul a demisionat după numai 8 zile, în urma unor acuzatii de plagiat. Am avut şi politicieni abonaţi la functia de ministru al Educatiei. Ecaterina Andronescu a bifat 4 mandate, iar Liviu Pop şi Sorin Cîmpeanu câte două de fiecare. Daniel David este al treilea ministru care pleacă din Guvernul condus de Ilie Bolojan. Primul a fost vicepremierul Dragoş Anastasiu, urmat de fostul ministru al Apărării, Ionuţ Moşteanu.

În locul lui Ionuţ Moşteanu a depus ieri jurământul pentru funcţia de ministru al Apărării Radu Miruţă, fostul ministru al Economiei. Iar vechiul său post a fost preluat de Ambrozie-Irineu Darău.

Marius Gîrlaşiu Like Jurnalism înseamnă să publici tot ceea ce alții - de regulă liderii politici - nu vor să fie publicat. Orice altceva înseamnă doar Relații Publice. Nu am spus-o eu, a spus-o marele scriitor britanic George Orwell. ➜

Întrebarea zilei Simţiţi că pregătirile de Crăciun vă stresează? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰