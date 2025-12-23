Marilen Pirtea: "Am primit propunerea de a prelua portofoliul Educaţiei. Decizia, după perioada de sărbători"

Rectorul Universității de Vest Timișoara, Marilen Pirtea, deputat PNL, a declarat, marți, că va reflecta asupra propunerii de a prelua portofoliul Ministerului Educației și Cercetării, după demisia lui Daniel David.

El a subliniat că măsurile din Educație depind de bugetul alocat, iar fără un buget corespunzător, aceste măsuri vor părea mai mult constrângeri decât investiții.

Potrivit acestuia, decizia va fi luată după perioada de sărbători.

Daniel David a anunțat luni seara că și-a depus demisia din funcția de ministru al Educației și Cercetării.

Potrivit acestuia, motivația retragerii sale prin demisie este 'simplă și nu trebuie construite motivații ascunse' în jurul ei.

