E scandal în Educație după concursul de directori. Unu din trei candidați a picat examenul pentru ocuparea funcției. Printre ei, și cei care conduc instituții de top din București. Cu toții reclamă lipsa de timp pentru rezolvarea testului, dar și avantajul pe care l-ar fi avut profesorii de matematică.

E scandal în Educație după concursul de directori. Unu din trei candidați a picat examenul pentru ocuparea funcției. Printre ei, și cei care conduc instituții de top din București. Cu toții reclamă lipsa de timp pentru rezolvarea testului, dar și avantajul pe care l-ar fi avut profesorii de matematică.

Cele mai mici note le-au obținut profesorii din Călărași, acolo unde și rezultatele elevilor la Bacalaureat și Evaluare Națională sunt cele mai slabe din țară. Și în București candidații s-au situat sub media națională. Doar 66% au trecut testul. Cu toții sunt revoltați.

"Mie nu mi-a ajuns timpul, e ușor așa de sus 20 de itemi în 60 de minute. În mod evident sunt cu sau fără intenție avantajați profesori, candidați care predau discipline exacte. tc 04 45 sunt nemulțumiți și oameni care au trecut de acest test", explică directoarea liceului I.L. Caragiale, Andreia Bodea.

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Gabriel Rizea, director Liceul Al. Vlahuță: Pe foaie nu am avut timp, nu am avut timp să socotesc, poate că lucrez eu mai încet, poate că de aia stau eu 10 ore la serviciu pe zi sau mai mult, nu știu, poate nu mai sunt competent.

Reporter: A fost mai greu decât în ceilalți ani?

Sincron Gabriel Rizea, director Liceul Al. Vlahuță: Erau niște socoteli simple, însă fără un calculator, când am văzut că nu mă încadrez în timp nici măcar să hașurez.

"Ca să fii un director bun de școală trebuie să fii un om care iubește oamenii din școala respectivă, care cunoaște școala, care știe care îi sunt problemele concret, care găsește soluții pentru problemele acelea, nu asta înseamnă să fii un director bun de școală!", spune Ionela Neagoe, directoarea liceului Gheorghe Lazăr.

Ce probe au avut candidații de rezolvat

Prima probă a fost și eliminatorie. Candidații au avut de recunoscut un pleonasm, ca de exemplu "au colaborat împreună", "a anticipat dinainte" sau "a avansat înainte". Ori de rezolvat probleme de matematică precum: Într-un liceu, 60 de elevi sunt fete. Fac parte din clubul sportiv 10 la sută dintre fete și 45 la sută dintre băieți. Ce procent dintre membrii clubului sunt fete?

"La candidații cu note maxime ne-am fi așteptat ca toți să fie de matematică, în realitate doar jumătate, există și profesori care au luat punctaj maxim de română, de istorie. A fost o parte din itemi care vizau competențe matematice de bază - procent, împărțiri", spune secretarul de stat Sorin Ion.

Unii dintre candidați s-au plâns că le-a luat prea mult ca să hașureze căsuța cu răspunsul corect. Alții, că nu au primit deloc ciorne.

"Atunci când știi că nota de promovare este 6 te vei concentra să faci 12 răspunsuri din 20, poate aici candidații nu și-au dozat foarte bine timpul. Subiectele au fost livrate pe șase foi, printate pe o singură parte. Pentru a limita circulația foilor prin sălile de concurs, am decis ca partea albă să fie folosită ca ciornă", mai spune Sorin Ion.

Următorul examen pentru directori va fi organizat în luna martie, anul viitor.