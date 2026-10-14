Directoarele a două licee de top din Bucureşti au picat examenul pentru post: "Vor să arate că suntem tâmpiţi"

Directoarele a două dintre cele mai prestigioase colegii din Capitală nu au reușit să promoveze prima probă a concursului pentru ocuparea funcțiilor de conducere din școli. Ionela Neagoe, de la Colegiul Național "Gheorghe Lazăr", și Andreia Bodea, de la Colegiul Național "I.L. Caragiale", susțin că timpul alocat rezolvării subiectelor a fost insuficient

Două directoare aflate la conducerea unor licee cu rezultate foarte bune la examenele naționale au fost eliminate după prima etapă a concursului pentru funcțiile de director. Este vorba despre Ionela Neagoe, directoarea Colegiului Național "Gheorghe Lazăr" din București, și Andreia Bodea, directoarea Colegiului Național "I.L. Caragiale", potrivit Educație Privată.

Ambele unități de învățământ se numără printre colegiile cu rezultate remarcabile la examenele naționale din ultimii ani. Colegiul Național "Gheorghe Lazăr" s-a aflat constant printre liceele fruntașe în clasamentele rezultatelor de la Bacalaureat și a devenit prima școală-pilot din România, proiect inițiat în mandatul Ionelei Neagoe.

După afișarea rezultatelor, cele două directoare au explicat motivele pentru care consideră că nu au reușit să promoveze examenul. Ambele au criticat timpul insuficient pentru rezolvarea cerințelor, iar Ionela Neagoe a semnalat și probleme tehnice în timpul probei.

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Directoarele critică dificultatea de a parcurge subiectele în timpul alocat

Ionela Neagoe susține că subiectele au fost formulate într-o manieră complicată, iar timpul de o oră nu a permis parcurgerea și rezolvarea tuturor cerințelor. Directoarea afirmă că a fost nevoită să bifeze răspunsuri la ultimele întrebări fără să le mai citească.

"Când am văzut cât erau de alambicate subiectele, am avut senzația că vor să demonstreze că suntem tâmpiți. Zece minute îți lua numai să citești subiectele. Cred că pe ultimele patru le-am bifat fără să citesc, fiind conștientă că nu o să iau. Aș vrea ca cei din minister să dea testul, tot într-o oră, să vedem ce reușesc", a declarat Ionela Neagoe pentru Educație Privată.

Directoarea consideră că modul în care a fost concepută proba nu a permis o evaluare corespunzătoare a capacităților candidaților și a experienței lor manageriale.

"Problema mare a fost timpul. Niște oameni cu un istoric bun de management sunt niște oameni obosiți. Au fost subiecte prea lungi. Mi s-a părut că intenția nu e să se verifice capacitățile logice", a explicat aceasta.

Pe lângă dificultățile legate de timpul de rezolvare, Ionela Neagoe a reclamat și defecțiuni ale echipamentelor folosite în timpul concursului.

"Nu a funcționat nici aparatura. Toată sala a mers la corectură umană", a precizat directoarea.

"Acest concurs a fost prost conceput"

Probleme similare au fost semnalate și de Andreia Bodea, directoarea Colegiului Național "I.L. Caragiale" din București. Aceasta susține că dificultatea principală nu a fost nivelul subiectelor, ci volumul mare de informații pe care candidații trebuiau să îl parcurgă într-un interval scurt.

Potrivit directoarei, fiecare întrebare conținea texte ample, iar variantele de răspuns erau, la rândul lor, formulate pe larg. În aceste condiții, timpul disponibil pentru analizarea și rezolvarea cerințelor a fost insuficient.

"Timpul a fost problema. Fiecare item avea un text lung, cu informație foarte multă. Nu a fost problema dificultatea, ci raportul cantitate-timp. Trebuia, la limită, un minut și trei sferturi - două minute să citești fiecare cerință de două-trei ori, ca să te gândești la rezolvare. Iar variantele de răspuns erau ele însele redactate lung", a declarat Andreia Bodea pentru Educație Privată.

Directoarea susține că i-a lipsit un singur punct pentru a promova prima probă și pune rezultatul pe seama timpului insuficient.

"Mi-a lipsit un punct, pentru că nu am mai avut timp. Acest concurs a fost prost conceput. Stau și mă întreb ce s-a urmărit până la urmă. Trebuia să fie o singură probă scrisă și un interviu", a adăugat aceasta.

Aproape o treime dintre candidați nu au promovat prima probă a concursului de directori

Rezultatele primei probe arată că un număr important de candidați nu au reușit să obțină nota minimă 6, necesară pentru a continua concursul.

Potrivit datelor transmise de Ministerul Educației și Cercetării și publicate înainte de soluționarea contestațiilor, aproape o treime dintre participanți nu au promovat această etapă.

Din totalul celor 6.841 de candidați înscriși și validați, fără cei din județul Buzău, la examen s-au prezentat 6.684 de persoane, ceea ce reprezintă o rată de participare de 97,7%.

Dintre candidații prezenți, 4.615 au obținut cel puțin nota 6, necesară pentru promovarea primei probe. Rata de promovare a fost de 69,05%.

Rezultatele sunt cele înregistrate înainte de contestații, iar candidații care au obținut nota minimă pot participa la următoarele etape ale concursului pentru ocuparea funcțiilor de conducere din unitățile de învățământ.