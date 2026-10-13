Proba de competenţe a concursului pentru ocuparea funcțiilor de conducere în școli are loc astăzi

Marți, 13 octombrie, se va susține proba de competențe din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar de stat. Proba se va susține în 42 de centre, iar dosarele a 7.035 de candidați au fost validate.

Au fost validate dosarele a 7.035 de candidați și 8.491 dintre opțiunile exprimate de aceștia. Comparativ cu numărul posturilor scoase la concurs, rezultă un raport de 109% opțiuni/numărul de posturi, potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Educației și Cercetării, citat de Agerpres.

Evaluarea se va face digitalizat, pe platforma dedicată, rezultatele urmând a fi comunicate tot marți.

Structura testului

Proba pentru evaluarea de competențe, în cadrul căreia se testează capacitățile și aptitudinile personale ale candidatului, constă în rezolvarea, în maximum 60 de minute, a unui test standardizat cu 20 de itemi.

Articolul continuă după reclamă

Structura testului este următoarea: 7 itemi de raționament verbal (capacitatea de a utiliza eficient vocabularul pentru a înțelege sau transmite clar concepte și perspective), 7 itemi de raționament numeric (abilitatea de a înțelege informațiile numerice și de a rezolva corect problemele matematice) și 6 itemi de raționament logic (abilitatea de a înțelege ideile exprimate cu ajutorul logicii și rațiunii).

Testul este grilă, fiecare item are 4 variante de răspuns și un singur răspuns este corect, iar fiecare item corect rezolvat se notează cu 0,5 puncte.

Subiectele sunt elaborate de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare.

Nota minimă necesară. Când se depun contestaţiile

Candidatul este declarat promovat dacă a obținut cel puțin nota 6. Proba este eliminatorie, nota obținută nu se include în media finală. Nota obținută poate fi contestată în termen de 24 de ore de la comunicarea rezultatelor.

'Ministerul Educației și Cercetării, prin Comisia națională de monitorizare și coordonare a concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, a luat act de decizia Inspectoratului Școlar Județean Buzău de a suspenda organizarea, în județul Buzău, a Concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, ca urmare a punerii în aplicare a sentinței civile nr. 931/08.10.2026, pronunțată de Tribunalul Buzău - Secția a II -a civilă de contencios administrativ și fiscal în dosarul nr. 2359/114/2026', se arată în comunicat.

Proba scrisă, programată pe 20 octombrie

Proba scrisă este programată în data de 20 octombrie. Vor urma evaluarea administrativă a proiectelor planurilor manageriale și a proiectelor planurilor de acțiune de către comisiile de interviu (în perioada 21 octombrie - 4 noiembrie). Interviul este programat în perioada 12 - 27 noiembrie.

Rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea funcției de director sau director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar de stat urmează să fie afișate în 9 decembrie.