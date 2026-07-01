Ministerul Educaţiei a publicat baremul de evaluare şi notare pentru proba la Istorie de la Bacalaureat 2026. Absolvenţii de la profilul uman au avut de redactat un eseu despre evoluţia politică a României în a doua jumătate a secolului XX, dar şi de analizat surse istorice despre Unirea Principatelor şi întemeierea Moldovei.

Barem Istorie BAC 2026. Cum se rezolvau subiectele - Shutterstock | Ilustraţie

Absolvenţii de liceu de la profilul uman, dar şi cei de la specializările pentru care Istoria este disciplină obligatorie, au susţinut miercuri proba obligatorie a profilului din cadrul examenului de Bacalaureat 2026.

Examenul a început la ora 9:00, iar candidaţii au avut la dispoziţie trei ore pentru rezolvarea subiectelor.

Barem Istorie BAC 2026

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La Subiectul I, elevii au avut de analizat două surse istorice despre Convenţia de la Paris din 1858, Unirea Principatelor şi domnia lui Alexandru Ioan Cuza.

La Subiectul al II-lea, sursa istorică a vizat întemeierea Moldovei şi afirmarea acesteia în Evul Mediu, cu referiri la Dragoş, Bogdan, Laţcu şi Petru I Muşat.

La Subiectul al III-lea, candidaţii au avut de redactat un eseu despre evoluţia politică a României în a doua jumătate a secolului al XX-lea.

Eseul trebuia să includă prezentarea Constituţiei adoptate în perioada stalinistă, două acţiuni politice desfăşurate de România în relaţiile internaţionale între 1955 şi 1969, o practică politică utilizată în perioada 1970-1988, precum şi un punct de vedere argumentat despre democraţia din România în intervalul 1990-1997.

BAREM BAC 2026 ISTORIE

Când continuă Bacalaureatul 2026

După proba obligatorie a profilului, examenul naţional de Bacalaureat 2026 continuă joi, 2 iulie, cu proba la alegere a profilului şi specializării.

Candidaţii vor susţine examenul la una dintre disciplinele prevăzute de programa corespunzătoare profilului urmat. Printre materiile posibile se numără Biologie, Chimie, Fizică, Geografie, Informatică, Logică, Economie, Filosofie, Psihologie, Sociologie sau alte discipline, în funcţie de specializare.