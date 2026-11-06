Tot mai mulţi profesori necalificaţi, tot mai mulţi elevi care la 15 ani nu ştiu să citească. Sunt date îngrijorătoare nu doar în România, şi în ţările vestice. Comisia Europeană ia măsuri pentru a stopa fenomenul şi dă peste un milion de euro în sprijinul educaţiei.

Comisia Europeană vrea sa aducă împreuna şcoli din diferite tari pentru a îmbunatati metodele de învatare si competentele de baza ale copiilor. Primul semnal de alarmă e legat de analfabetismul functional. Pachetul pentru educație are trei obiective principale - în primul rând, competențe de bază mai bune pentru elevi, pentru că 30 la sută dintre copiii de 15 ani din Uniunea Europeană nu ating nici măcar nivelul de bază la citire. Doi, condiții mai bune de lucru pentru profesori. Din 27 de state membre, 25 se confruntă cu un deficit major de cadre didactice. Și în fine, tehnologii digitale mai sigure pentru fiecare școală.

Numărul profesorilor necalificaţi din România a ajuns la 6.300, dublu faţă de anul trecut

"Astazi cu acest pachet, trimitem un semnal cum ca Educatia este in miezul prioritatilor europene si ale comisiei, evident. Alianta scolilor din Europa va sustine scolile pentru a creste competentele de baza", a declarat Roxana Mânzatu, vicepresedinta executiva a Comisiei Europene. Numărul profesorilor necalificaţi din România a ajuns la 6.300, dublu faţă de anul trecut. Şi la nivel european sunt probleme. "Unu din cinci profesori are impresia că nu sunt destul de mulți ascultați și avem 40% dintre profesori care au trecut de 50 de ani. 8% este procentul tinerilor profesori. Să vedem ce îi împiedică pe oameni să devină profesori", a declarat Roxana Mânzatu, vicepresedinta executiva a Comisiei Europene.

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De de la catedră, răspunsul e unul singur. "Metode de intervenţie există si la nivel local, nu avem nevoie de directive europene problema noastra este lipsa finantarii adecvate a educatiei pentru ca aceste masuri sa poata sa fie implementate", a declarat Alexandru Croitoru, director "Mihai Viteazul". Pentru prima dată, statele membre vor putea construi o bază digitală comună pentru educație la nivel european. Elevii de liceu recunosc că inteligenta artficiala poate fi uneori un pericol pentru ei. De anul viitor, elevii de 15 ani, vor învăța să verifice răspunsurile AI şi să recunoască manipularea.