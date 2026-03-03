Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Exclusiv Elevii blocaţi în Dubai, sfătuiţi să intre la ore online. Ministerul Educaţiei: "Absenţele vor fi motivate"

Peste 200 de elevi din diferite judeţe ale României - Suceava, Sibiu, Neamţ şi Vrancea - sunt blocaţi în Dubai, Emiratele Arabe Unite, ca urmare a bombardamentelor lansate de SUA şi Israel asupra Teheranului, respectiv a rachetelor trimise ca răspuns de Iran.

de Mădălina Iacob

la 03.03.2026 , 18:08
Elevii blocaţi în Dubai, sfătuiţi să intre la ore online. Ministerul Educaţiei: "Absenţele vor fi motivate" Elevii blocaţi în Dubai, sfătuiţi să intre la ore online. Ministerul Educaţiei: "Absenţele vor fi motivate" - ProfiMedia

Cei peste 200 de elevi blocaţi în Dubai alături de profesori nu ştiu când se vor putea întoarce. Autorităţile aşteaptă semnale privind redeschiderea spaţiilor aeriene ale ţărilor din zona Golfului, dar situaţia rămâne extrem de volatilă. Iordania a anunţat deschiderea spaţiului aerian pentru un interval limitat în cursul zilei de astăzi. În acest context, elevii nu pot participa la ore, iar Ministerul Educaţiei transmite că aceştia vor fi trecuţi absenţi la catalog, dar menţionează că absenţele vor fi motivate.

Sorin Ion, secretar de stat în Ministerul Educaţiei, a vorbit astăzi pentru Observator.

Sorin Ion: "Dacă există internet, se pot conecta online"

Articolul continuă după reclamă

"Ministerul Educaţiei transmite că absenţele vor fi motivate pentru elevii blocaţi în Dubai. Dar vine cu încă o idee pentru profesorii de acolo - să se conecteze la lecţii online până reuşesc să revină acasă.

Atâta timp cât elevul nu este în sală, nu poate fi decât absent. Dar aici se impun nişte nuanţe. Unu, dacă aceste absenţe se consemnează, ele vor fi motivate din motive întemeiate. Iar o altă variantă, destul de plauzibilă şi realizabilă, este asigurarea cursurilor în sistem online. Dacă există conexiune la internet, nimic nu împiedică participa la orele online", a spus Sorin Ion, secretar de stat, pentru Observator.

Mădălina Iacob
Mădălina Iacob Like

De la prima transmisiune live, la înâlnirea cu Papa Francisc, funeraliile Reginei Elisabeta a doua, încoronarea regelui Charles şi până la ceremonia luminii sfinte din Ierusalim, meseria de jurnalist mă surprinde şi mă învaţă întotdeauna câte ceva.

dubai iran emiratele arabe unite elevi scoala online
Înapoi la Homepage
Afacerea în care Adrian Mititelu a pierdut 40 de milioane de euro: “Ştiu că vi se pare o nebunie”
Afacerea în care Adrian Mititelu a pierdut 40 de milioane de euro: &#8220;Ştiu că vi se pare o nebunie&#8221;
A murit Andreea Anița, tânăra pentru care românii au strâns 2 milioane de dolari, ca s-o salveze! Povestea dureroasă a tinerei
A murit Andreea Anița, tânăra pentru care românii au strâns 2 milioane de dolari, ca s-o salveze! Povestea dureroasă a tinerei
„Să ții de Meme Stoica la FCSB ca de Sfintele Moaște”. Ce replică i-a dat Gigi Becali lui Mitică Dragomir. Exclusiv
„Să ții de Meme Stoica la FCSB ca de Sfintele Moaște”. Ce replică i-a dat Gigi Becali lui Mitică Dragomir. Exclusiv
Un bărbat care cerșea în Sectorul 6 al Capitalei a câștigat 300 de lei într-o oră. Poliția l-a amendat: „Milă pe bani mulți”
Un bărbat care cerșea în Sectorul 6 al Capitalei a câștigat 300 de lei într-o oră. Poliția l-a amendat: „Milă pe bani mulți”
Ce se întâmplă cu cei peste 2 milioane de dolari, banii strânși pentru Andreea Anița. Tânăra a pierdut lupta cu boala
Ce se întâmplă cu cei peste 2 milioane de dolari, banii strânși pentru Andreea Anița. Tânăra a pierdut lupta cu boala
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă temeţi de conflictul din Orientul Mijlociu?
Observator » Educaţie » Elevii blocaţi în Dubai, sfătuiţi să intre la ore online. Ministerul Educaţiei: "Absenţele vor fi motivate"