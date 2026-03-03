Peste 200 de elevi din diferite judeţe ale României - Suceava, Sibiu, Neamţ şi Vrancea - sunt blocaţi în Dubai, Emiratele Arabe Unite, ca urmare a bombardamentelor lansate de SUA şi Israel asupra Teheranului, respectiv a rachetelor trimise ca răspuns de Iran.

Cei peste 200 de elevi blocaţi în Dubai alături de profesori nu ştiu când se vor putea întoarce. Autorităţile aşteaptă semnale privind redeschiderea spaţiilor aeriene ale ţărilor din zona Golfului, dar situaţia rămâne extrem de volatilă. Iordania a anunţat deschiderea spaţiului aerian pentru un interval limitat în cursul zilei de astăzi. În acest context, elevii nu pot participa la ore, iar Ministerul Educaţiei transmite că aceştia vor fi trecuţi absenţi la catalog, dar menţionează că absenţele vor fi motivate.

Sorin Ion, secretar de stat în Ministerul Educaţiei, a vorbit astăzi pentru Observator.

Sorin Ion: "Dacă există internet, se pot conecta online"

"Ministerul Educaţiei transmite că absenţele vor fi motivate pentru elevii blocaţi în Dubai. Dar vine cu încă o idee pentru profesorii de acolo - să se conecteze la lecţii online până reuşesc să revină acasă.

Atâta timp cât elevul nu este în sală, nu poate fi decât absent. Dar aici se impun nişte nuanţe. Unu, dacă aceste absenţe se consemnează, ele vor fi motivate din motive întemeiate. Iar o altă variantă, destul de plauzibilă şi realizabilă, este asigurarea cursurilor în sistem online. Dacă există conexiune la internet, nimic nu împiedică participa la orele online", a spus Sorin Ion, secretar de stat, pentru Observator.

