Viitorii medici se pregătesc gratuit, direct în băncile universității. La Iași, 100 de liceeni participă, weekend de weekend, la cursuri de anatomie și chimie. Locurile se epuizează rapid, iar norocoşii învaţă de la cei mai buni.

Aceasta este atmosfera la cursurile gratuite pentru admiterea la Facultatea de Medicină şi Farmacie din Iaşi. Acolo, încă din luna octombrie, sute de elevi se pregătesc să devină viitori medici. Şi au toate şansele, pentru că învaţă chiar de la profesorii care elaborează subiectele de admitere.

"Nu mă aşteptam să înţeleg aşa de multe şi să-mi fixez unele noţiuni pe care credeam că le ştiu dar de fapt trebuiau un pic lucrate", a declarat o elevă.

Locurile se epuizează în 10 minute

Înscrierile pentru cursuri se fac în fiecare zi de luni. Sunt 100 de locuri la anatomie şi 90 la chimie, dar dorinţa elevilor de a participa este atât de mare încât se ocupă în doar 10 minute.

Avantajele?

"De fiecare dată noi încercăm să le oferim toate explicaţiile pentru a ne face înţeleşi şi în plus pentru a oferi un suport suplimentar", a explicat Cristian Stan, profesor universitar.

"Dorim să le dăm o şansă tuturor candidaţilor proveniţi din diferite medii", a precizat Lenuţa Profite, decanul Facultăţii de Farmacie.

Meditaţiile private, alternativa costisitoare

Mulți aleg și pregătirea individuală, unde o ședință poate ajunge la 100 de lei sau chiar 300 de lei, dacă este susținută de un profesor universitar.

"Fac şi extra. Eu am ales să dau la chimie ca a doua materie şi fac în privat", a mai spun un elev.

"Eu fac pregătire la biologie de 2 ani şi la chimie de anul acesta", a adăugat altă elevă.

În martie, universitatea organizează și o simulare a examenului de admitere, la care s-au înscris deja 1.350 de elevi.

Cursurile gratuite sunt organizate deja de trei ani.

