Devenite destinaţiile cele mai căutate de români în ultimii ani, Dubai, Doha ori Abu Dhabi s-ar putea prăbuşi în preferinţele celor mai mulţi în următoarea perioadă. Specialiştii merg mai departe şi spun că la fel se va întâmpla şi când vine vorba despre cei cu planuri de investiţii imobiliare. Pe lângă miile de români prinşi chiar acum în Golf, alte mii aveau bilete cumpărate.

Mii de români au fost blocaţi în ultimele zile în ţările Golfului după ce bombardamentele au oprit toate cursele aeriene. Pe lângă aceştia, alte câteva mii aşteptau să ia drumul deşertului. Români cu bilete cumpărate pe cont propriu sau prin intermediul unor agenţii de turism. Cu toţii spun acum că vor renunţa la excursii chiar dacă situaţia se va îmbunătăţi.

Observator a stat de vorbă cu mai mulţi români care aveau vacanţele la Dubai, Doha şi Abu Dhabi şi care spun acum că nu vor mai risca să ia drumul Golfului nici măcar dacă situaţia se va calma.

"Nu mai mergem nici dacă se calmează lucrurile"

"Trebuia să fie la sfârşitul lunii, împreună cu familia, în Dubai. Compania aeriană a pus modificările în aplicaţie şi am înţeles că cel mai probabil se vor anula zborurile. Ne place mult destinaţia, era o ocazie potrivită. Acum este cald, ar fi fost un moment de recreere pentru mine şi pentru familie. Dar trebuie să ne gândim la siguranţă.

Aveam rezervat şi hotelul. Chiar dacă se vor îmbunătăţi lucrurile, cu siguranţă nu mai mergem. Deşi Dubaiul este top din punct de vedere al serviciilor, situaţia este acum prea complicată.

Noi am mai fost în martie anul trecut în Dubai şi ne-a plăcut foarte mult, de aceea rezervasem acum odată cu vacanţa copiilor", a spus Ioana, antreprenor din Giroc, pentru Observator.

