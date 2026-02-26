Să creşti un copil e extraordinar de frumos, dar şi extrem de greu. E răspunsul oricărui părinte care se chinuie, zi de zi, să construiască un viitor pentru cei mici. E drept, un copil ne schimbă viaţa, ne împlineşte, dar ne şi responsabilizează. Iar când vine vorba de bani.... în România, majoritatea părinţilor se simt neputincioşi.

De la strictul necesar, până la afterschool şi meditaţii, bugetul creşte odată cu copilul. Până la 19 ani, cheltuie peste 200.000 de euro pentru a-i asigura tot ce are nevoie. Cum se descurcă, numai ei ştiu. În timp ce la noi statul oferă o alocaţie şi... cam atât, în alte ţări din Europa lista facilităţilor e lungă şi corelată cu veniturile.

Subiectul a fost dezbătut în ediţia de joi a Observator 16, alături de Adrian Asoltanie, expert în educaţia financiară.

Acesta a explicat că problema bugetului pentru copii este una considerabilă, având în vedere că toate activităţile din calendarul unui copil ajung să coste.

"Costă foarte mult, dar în acelaşi timp este şi o secţiune din bugetul unei familii sau din bugetul unei persoane, pentru că în România avem din ce în ce mai mulţi părinţi singuri, ceea ce, inclusiv plecând de la sumele prezentate deja, imaginaţi-vă cât de greu este pentru un cuplu, o familie, când eşti mamă singură... atunci presiunea este şi mai mare să te descurci. Devine foarte scump, pentru că încerci să compensezi lipsa de timp cu activităţi în calendarul copilului. Iar în zilele noastre toate activităţile costă. Că e vorba de sport, de chestii artistice, totul costă. Şi asta se vede în buget", a explicat expertul.

Acesta e explicat că multe din deciziile referitoare la viitorul copiilor sunt emoţionale şi că acestea pot deveni periculoase.

"De multe ori, deciziile financiare pe care le luăm legat de copii au o doză foarte mare emoţională. Vrei să îi fie mai bine copilului tău decât ţi-a fost ţie. Vrei să fie mai uşor, să aibă mai multe opţiuni sau oportunităţi în viaţă, să ştie şi să cânte şi să danseze, un instrument muzical, să fie bun şi la mate, la sport. Evident, asta se vede în buzunar. Sunt însă nişte capcane în care, odată intrat, ieşitul este foarte greu. Eu personal am trecut prin asta, în criza din 2009, 2010. Din cauza şocului financiar de la acel moment, am fost nevoit să îmi scot fiica cea mare de la grădiniţa privată. Nu ne mai permiteam pur şi simplu. Şi atunci, după ce am tăiat tot felul de alte cheltuieli, am ajuns la asta. Şi decizia de a ne retrage de acolo a fost foarte dureroasă personal, pentru că mi s-a părut că distrug viitorul copilului. Din fericire, nu a fost aşa. Într-adevăr, financiar am trecut de la 2.500 de lei la 250 de lei, de la privat la stat şi asta ne-a ajutat, dar destinul ne-a arătat că lucrurile au fost ok", a explicat Adrian Asoltanie.

Altfel, expertul a opinat că prezenţa părinţilor în primii ani de viaţă ai copilului sunt mai importanţi decât activităţile diverse.

"Cred că zona de educaţie este o prioritate, dar cred că educaţia se poate face pe mai multe paliere, cred sincer că până la 7 ani de zile, cel mai important element este prezenţa părintelui în viaţa copilului, mai puţin au sens alte activităţi."

