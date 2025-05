Şcoala de şoferi pentru categoria B costă, în medie, 2.000 de lei, iar această meserie a devenit foarte căutată. Mulţi profesionişti au plecat în străinătate.

La mica publicitate, dar şi pe unul dintre cele mai mari site-uri de anunţuri din ţară, din cele 50 de locuri de munca afişate pe prima pagină, cel puţin 30 sunt pentru şoferi, iar in 90% din cele pentru alte meserii, permisul auto constituie un avantaj. Fie ca vrei sa te angajezi ca bona, lucrator in curatenie sau chiar in agricultura, daca stii sa conduci masina, poate face diferenta.

Elevii liceelor tehnologice fac şcoala de şoferi gratuit.

Vezi și

Multe şcoli au propria flotă auto, iar elevii plătesc, în unele cazuri, doar combustibilul consumat de maşinile pe care învaţă să le conducă.

Elevii care pot face şcoala de şoferi gratuit

"După ce termin şcoala vreau să mă angajez şi îmi trebuie permisul. Aş vrea să fac curierat. Este o posiblitate bună şi nu trebuie să plătim şcoala. Asta e ultima oră de condus şi apoi la sală", spune un tânăr.

"Vreau ca şofer pentru că am ca exemplu pe fratele meu, neamuri, prieteni, iar mulţi nu profită de chestia asta, că e gratis", spune un alt cursant.

"La volan sunt oarecum altfel, sunt dornici să conducă, să înveţe. Altceva faţă de statul în bancă", a declarat Valentin Vlădeanu, instructor auto.

Conducerea Liceului Tehnologic Someş din Dej a cumpărat un simultator auto, care îi atrage şi mai mult pe elevi.

În medie, şoferii-curieri sunt plătiţi cu 5.000 de lei pe lună, iar cei care conduc maşini de aprovizionare câştigă aproape 4.000.

"Tinerii îşi doresc să aibă permis de conducere fiind la unitatea noastră oportunitate, dar şi atunci când ies din mediul şcolar ei se angajează, iar angajatorii cer să aibă permis de conducere", a declarat Laura Lascău - director Liceul Tehnologic Somes Dej.

"Foarte multe firme din judeţul Iaşi, şi nu numai, vin şi vor să angajeze copiii de la noi. Îşi doresc ca angajatul să aibă permis de conducere", a declarat Cristina Bida, director Colegiul Tehnic Mihail Sturdza Iași.

România are cel mai mare deficit de şoferi profesionişti din Europa: 19% din necesar, dublu faţă de media europeană.

Alex Prunean Like Meseria aceasta de fapt e o vocație. Sau un microb. De fapt, ambele. Îmi aduc aminte că atunci când am intrat în “familia Antenei” eram cel mai tânăr corespondent. ➜

Întrebarea zilei Aţi face o investiție în casă (panouri solare, izolație, ferestre eficiente) ca să plătiţi mai puțin la facturi? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰