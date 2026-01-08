Județul unde elevii nu mai merg mâine la școală, din cauza ninsorii. Cursurile se vor ţine online

Elevii din municipiul Bistrița nu vor merge vineri la școală, după ce Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Bistrița-Năsăud a decis suspendarea cursurilor cu prezență fizică, în contextul ninsorilor abundente anunțate de meteorologi.

Decizia a fost luată joi, în cadrul unei ședințe extraordinare a CJSU, și a fost anunțată public printr-un comunicat transmis pe Facebook de Instituția Prefectului.

"Instituţia Prefectului Judeţul Bistriţa-Năsăud informează faptul că, în contextul condiţiilor meteorologice nefavorabile prognozate pentru următoarele 24-48 de ore, a fost convocată o şedinţă extraordinară a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bistriţa-Năsăud. În urma analizării situaţiei operative şi a evaluării riscurilor generate de evoluţia fenomenelor meteorologice, s-a hotărât suspendarea cursurilor cu prezenţă fizică în toate unităţile de învăţământ de pe raza municipiului Bistriţa, pentru data de 9 ianuarie 2026. Decizia este fundamentată pe avertizarea meteorologică emisă de Administraţia Naţională de Meteorologie, cod galben, care anunţă precipitaţii predominant sub formă de ninsoare, depunerea unui strat de zăpadă, formarea poleiului, intensificări ale vântului, temperaturi scăzute şi condiţii de ger. Avertizarea este valabilă în intervalul 8 ianuarie, ora 10:00 - 10 ianuarie, ora 10:00", se arată în comunicat.

Autoritățile județene precizează că măsura a fost adoptată pentru protejarea siguranței elevilor, cadrelor didactice și a personalului auxiliar, în condițiile prognozei meteo severe.

Cursurile se vor desfășura online, în sistem sincron sau asincron, în funcție de decizia fiecărei unități de învățământ, a anunțat inspectorul școlar general al județului Bistrița-Năsăud, Vasile Șteopoaie.

Tot joi, cursurile au fost suspendate și în alte patru localități din județ: Șieu-Măgheruş, Sânmihaiu de Câmpie, Galații Bistriței și Petriș. Potrivit Inspectoratului Școlar Județean, unitățile de învățământ din aceste localități își vor relua activitatea vineri.

