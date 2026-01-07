Antena Meniu Search
Calendar simulare Evaluare Naţională 2026. Când au loc probele scrise

Vacanţa de iarnă a elevilor se apropie de final, aceştia urmând să reia cursurile oficial de joi, 8 ianuarie 2026, dar suntem convinşi că mulţi dintre ei se gândesc, deja, la testele pe care le au de trecut în acest an.

07.01.2026

la 07.01.2026 , 13:30
Probele de la simulare pentru Evaluare Naţională 2026 sunt susţinute în luna martie Probele de la simulare pentru Evaluare Naţională 2026 sunt susţinute în luna martie - Shutterstock (imagine ilustrativă)

Un caz aparte îl reprezintă elevii de clasa a 8-a. Aceştia au de susţinut Evaluarea Naţională 2026 în vară, examen ce le-ar permite să obţină accesul la liceul mult-dorit.

Însă, până atunci, elevii de clasa a 8-a au de susţinut şi ceea ce se cheamă simularea pentru Evaluarea Naţională 2026, respectiv au de dat teste care să le permită să vadă nivelul la care sunt cu învăţătura, dar şi să-i pregătească mental şi moral pentru probele din vară.

Calendar simulare Evaluare Naţională 2026

Conform datelor furnizate de autorităţi, simularea pentru Evaluarea Naţională 2026 va avea loc în a doua jumătate a lunii martie, practic tot procesul fiind susţinut înainte ca elevii să intre în vacanţa de primăvară sau vacanţa de Paşte.

Probele scrise de la simulare Evaluare Naţională 2026 au loc în perioada 16-18 martie 2026. Pe 16 martie 2026 se susţine proba scrisă la Limba şi literatura română, pe 17 martie 2026 se susţine proba scrisă la Matematică, iar pe 18 martie se susţine proba scrisă la Limba şi literatura maternă.

Comunicarea rezultatelor se face luni, 30 martie 2026, urmând ca din aceeaşi săptămână, respectiv de sâmbătă, 4 aprilie 2026, elevii să intre în vacanţa de primăvară sau aşa-numita vacanţă de Paşte care ar urma să dureze până marţi, 14 aprilie 2026, inclusiv. 

