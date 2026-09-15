Tratamentul care blochează îmbătrânirea, explicat de celebra cercetătoare din Spania Maria Blasco

Creșterea speranței de viață obligă sistemele medicale să găsească soluții urgente pentru a menține populația sănătoasă un timp cât mai îndelungat. Căutarea unor tratamente capabile să oprească declinul fizic a generat o mobilizare științifică masivă la nivel mondial. Aceste inovații terapeutice ajung în această toamnă direct în fața specialiștilor autohtoni, printr-un eveniment de anvergură globală. Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României organizează cea de-a doua ediție a Congresului Internațional de Longevitate, care va aveal oc pe 24 septembrie 2026, la Biblioteca Națională a României.

Un reper major al acestui forum este prezența doamnei doctor María A. Blasco, o reputată cercetătoare din Spania care a transformat felul în care medicina abordează procesul de îmbătrânire. Formată alături de personalități distinse cu Premiul Nobel, experta a condus timp de paisprezece ani Centrul Național de Cercetări Oncologice din țara sa. Munca depusă în laboratoare a fost recompensată cu distincții europene de cel mai înalt nivel, incluzând prestigioasa Medalie de Aur EMBO. Peste o sută dintre articolele sale au fost citate de sute de ori de comunitatea științifică, consolidând o carieră dedicată exclusiv descifrării mecanismelor care ne mențin corpul tânăr.

Prezentarea de la București va detalia modul în care ceasul biologic al omului poate fi controlat. Studiile doamnei doctor se concentrează pe telomeri, acele structuri microscopice care protejează capetele cromozomilor noștri împotriva degradării. Cercetările sale aplicate au demonstrat că menținerea integrității acestor elemente protejează direct organismul în fața bolilor asociate vârstei. Această direcție medicală deschide calea unor terapii capabile să repare țesuturile afectate de patologii grave și să asigure o viață trăită cu energie deplină.

Evenimentul din Capitală oferă medicilor români instrumentele necesare pentru a integra aceste descoperiri în practica lor zilnică. Pe aceeași scenă cu experta din Spania vor urca lideri mondiali ai longevității proveniți din Statele Unite, Israel, India, Arabia Saudită și din alte state europene. Prin facilitarea acestui schimb de informații la cel mai înalt nivel, congresul garantează accesul pacienților din România la strategii de prevenție și tratament disponibile astăzi exclusiv în marile centre globale de cercetare.