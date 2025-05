Emoţii pentru elevii care visează să devină medici. Şi-au testat emoţiile la simularea examenului de admitere la UMF Iaşi

Tinerii care doresc să transforme în carieră pasiunea de a salva vieţi, au avut la dispoziţie trei ore pentru a rezolva testul grilă, care le arată cât mai au de muncit până când visul lor o să devină realitate. "Având în vedere că aveam materia predată, mai ales la fizică tot, am vrut să mă testez un pic. O notă mare sigur nu va fi, dar cred că este ok pentru ce am învăţat până acum, în clasa a XI-a", spune un elev.

"Gradul de dificultate al acestei a doua simulări a examenului de admitere a fost mediu spre dificil. Mai complicat decât prima simulare pentru că este şi normal, este şi o evoluţie a elevilor, a viitorilor noştri candidaţi", a explicat un profesor din cadrul UMF Iaşi.

Încărcaţi cu emoţii, dar şi speranţe, au fost şi cei dragi, care i-au însoţit în primul pas spre drumul către viitoarea lor carieră. "Cum să nu vin? E fratele meu, îl aştept, eu acum trebuie să termin. Sunt emoţionat pentru el să facă acelaşi lucru".

Pe lângă testarea cunoştinţelor, simularea le-a dat șansa elevilor să se familiarizeze şi cu tensiunea examenului. "Este o simulare foarte importantă pentru ei fiind la aproape 2 luni de admitere", a spus Mihăiţă Chistol, preşedinte SSMI. Simularea examenului de admitere a devenit un proiect cu tradiţie al Facultăţii de Medicină din Iaşi, aceasta fiind a XII-a ediţie organizată.

