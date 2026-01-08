Opere pentru Bac 2026. Ce autori include programa la Limba şi literatura română

Elevii din întreaga ţară au reluat de joi, 8 ianuarie 2026, cursurile, chiar dacă mulţi dintre ei au făcut-o în sistem online, din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile.

Printre elevii care s-au întors la cursuri se regăsesc şi cei de clasa a 12-a, care urmează să susţină, în vară, examenul de Bacalaureat 2026, iar până atunci, în martie, şi simularea pentru Bac 2026.

Aceştia nu au mai au foarte mult timp la dispoziţie pentru a se pregăti pentru marele examen din vară astfel că vor să profite de fiecare oră de curs pentru a-şi îmbunătăţi nivelul de pregătire.

Opere pe care elevii trebuie să le înveţe pentru Bac 2026

Una dintre cele mai aşteptate probe ale examenului de Bacalaureat 2026 este cea pe care elevii ar urma să o susţină la Limba şi literatura română. Spunem asta pentru că elevii au, practic, misiunea de a transmite mai departe, din generaţie în generaţie, tot ce ţine de limba noastră naţională.

Proba de Limba şi literatura română presupune, printre altele, cunoaşterea unor opere din diverse curente literare, elevii primind diverse recomandări pentru a se pune la curent atât cu creaţiile unor scriitori moderni, cât şi cu creaţiile unor scriitori din vremuri de mult apuse.

Poezii

La capitolul poezii, elevii au de pregătit multe creaţii clasice precum "Luceafărul" sau "Floare albastră", ambele de Mihai Eminescu, "Umbra lui Mircea la Cozia", de Grigore Alexandrescu, "Plumb", de George Bacovia, ori "Flori de mucigai", de Tudor Arghezi.

De asemenea, elevii mai au de pregătit şi poezii precum "Eu nu strivesc corola de minuni a lumii", de Lucian Blaga, sau "Riga Crypto și lapona Enigel", de Ion Barbu, dar şi creaţii precum "Ora fântânilor", de Ion Vinea, sau "Leoaică tânără, iubirea…", de Nichita Stănescu.

Romane

Când vine vorba de romane, există informaţii care arată că elevii au de pregătit diferite romane stabilite atât în funcţie de perioada apariţiei, cât şi în funcţie de tipologia acestora.

Ca titluri suntem convinşi că necesită o atenţie sporită lucrări precum "Ion", de Liviu Rebreanu, "Patul lui Procust" şi "Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război", ambele de Camil Petrescu, "Baltagul", de Mihail Sadoveanu, "Maitreyi", de Mircea Eliade, "Enigma Otiliei", de George Călinescu, "Moromeții", de Marin Preda, sau "Cel mai iubit dintre pământeni", de Marin Preda.

Nuvele

Elevii de clasa a 12-a au de pregătit, pentru examenul de Bacalaureat 2026, nuvele puse pe hârtie de autori precum Costache Negruzzi, Ioan Slavici, Mircea Eliade sau I. L. Caragiale.

Dacă nu v-aţi prins deja despre ce titluri ar fi vorba, vă spunem că din programa de Bac nu lipsesc "Alexandru Lăpușneanu", "Moara cu noroc", "La țigănci" sau "La hanul lui Mânjoală".

Curente literare din programa pentru Bac 2026

Pentru a permite elevilor să găsească puterea de a se adapta la diferite curente literare, autorităţile au decis ca aceştia să aibă de pregătit creaţii din cât mai multe curente literare.

Asta înseamnă că elevii au de pregătit creaţii care aparţin unor curente literare precum Romantismul, Realismul, Modernismul, Expresionismul, Tradiționalismul, Pașoptismul, Criticismul junimist, Umanismul sau Iluminismul.

