Zeci de şcoli din 15 judeţe, închise din cauza ninsorii abundente. Lista unităţilor de învăţământ afectate

Vremea de iarnă a dat peste cap cursurile în mai multe județe din țară. Ninsorile abundente, gerul și problemele apărute în unele școli au dus la suspendarea orelor sau la mutarea acestora în format online, pentru a evita riscurile pentru elevi și cadrele didactice.

În județul Bistrița-Năsăud, cursurile au început în condiții de iarnă în majoritatea unităților de învățământ preuniversitar, însă patru unități școlare din localitățile Galații Bistriței, Petriș, Sânmihaiu de Câmpie și Șieu-Măgheruș au decis suspendarea cursurilor pentru ziua de astăzi, din cauza dificultăților create de vremea nefavorabilă.

Şcoli închise în Cluj

Situația este similară și în județul Cluj, unde, în data de 8 ianuarie 2026, activitatea educațională a fost suspendată în mai multe școli. Unele unități de învățământ și-au întrerupt complet activitatea, iar altele au trecut în sistem online, inclusiv din cauza unor avarii la sistemele de încălzire. Totodată, în numeroase localități, elevii navetiști nu au putut ajunge la cursuri din cauza drumurilor afectate de ninsoare și a condițiilor dificile de trafic.

Şcoli cu activitatea educațională suspendată:

Școala Gimnaizală Ploscoș

Școala Gimnazială Aluniș

Școala Primară Aiton

Școala Gimnazială Râșca

Școala Gimnazială Așchileu

Școala Gimnaziala Măgurele Răcătău, (structură Muntele Rece)

Colegiul Naţional Andrei Mureşanu

Şcoli unde elevii navetiști nu pot ajunge din cauza condițiilor meteo:

Școala Gimnazială Ciurila

Școala Gimnazială ,,Ștefan Micle" Feleacu ( elevii din localitatea Gheorghieni)

Școala Gimnazială Frata

Școala Gimnazială Tureni

Școala Gimnazială Chiuiești (elevii din licalitatea Huța)

Școala Gimnazială Cășeiu (elevii din localitatea Valea Gugii)

Școala Gimnazială Nireș ( elevii din localitatea Mănăstirea)

Școala Gimnazială Vad( elevii navetiști)

Școala Gimnazială Mircea Luca Băișoara ( eleviii din localitatea Muntele Băișorii)

Școala Gimnazială Cămărașu (elevii de la Năoiu)

Școala Gimnazială Iara (elevii din localitățile Cocova, Masca și Agriș)

Colegiul Tehnic Victor Ungureanu Câmpia Turzii (elevii navetiști)

Școala Gimnazială Valea Ierii (elevii din localitatea Cerc)

Școala Gimnazială Negreni ( elevii din localitatea Prelucele)

Școala Gimnazială Săcuieu (elevii din localitățile Rogojel și Vișan)

Liceul Teoretic "Ana Ipătescu" Gherla (elevii din localitățile Silivaș, Băița)

Școala Gimnazială Borșa

Școala Gimnazială Chinteni (elevii din localitățile Feurdeni, Deușu)

Școala Gimnazială Specială (elevii din localitatea Suceagu)

Școala Gimnazială Ceanu Mare (elevii din localitatea Iacobeni)

Situaţia în Hunedoara

În județul Hunedoara, cursurile școlare din municipiile Deva și Hunedoara au fost suspendate pentru zilele de joi și vineri, urmând ca activitatea elevilor să se desfășoare în sistem online sau hibrid. Decizia a fost luată în urma unei ședințe extraordinare a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, convocată pe fondul prognozelor meteo care anunță noi ninsori și un val accentuat de frig. Autoritățile au precizat că, la nivel local, fiecare unitate administrativ-teritorială analizează punctual posibilitatea suspendării cursurilor cu prezență fizică, în funcție de starea drumurilor, condițiile meteo și necesitatea asigurării unui climat de siguranță pentru elevi.

Bihor și Alba, cursuri parțial online

În județul Bihor, Școala Gimnazială Nr. 11 Oradea și Școala Gimnazială Nr. 1 Pocola desfășoară cursuri parțial online. În județul Alba, cursurile au fost suspendate în localitatea Zlatna. În județul Bacău, cursurile au fost suspendate la Școala Cornii de Sus din Tătărăști și la Școala Gimnazială Ardeoani.

În județul Satu Mare, cursurile au fost suspendate în comuna Pir, iar în comuna Beltiug, satele Ghirisa și Sandra desfășoară activități online.

În județul Iași, cursurile au fost suspendate la Școala Dobrovăț. În județul Gorj, Școala Gimnazială Godinești a închis porțile. În județul Sibiu, cursurile au fost suspendate la Școala Gimnazială Amnas și Școala Gimnazială Bârghis.

În județul Argeș, cursurile au fost suspendate la Școala Mălureni (structura Tufanu) și la Școala Gimnazială Stoenești pentru elevii din satul Piatra.

Cursurile şcolare vor fi suspendate, joi şi vineri, în nouă unităţi de învăţământ din judeţele Mehedinţi, Sălaj, Galaţi şi Prahova din cauza întreruperilor în furnizarea electricităţii şi a încălzirii sau a drumurilor impracticabile, anunţă Ministerul Educaţiei.

Lista completă a şcolilor închise

Date fiind ninsorile din timpul nopții, cursurile vor fi suspendate sau se vor desfășura online astăzi, 8 ianuarie, în următoarele unități de învățământ:

Bihor

Școala Gimnazială Nr. 11 Oradea,parțial online

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Pocola, parțial online

Alba

cursuri suspendate în Zlatna

Bacău

Școala Cornii de Sus - Tătărăști, cursuri suspendate

Bistrița-Năsăud

Școala Gimnazială Grigore Herinean Galații Bistriței, cursuri suspendate

Școala Gimnazială Petri, cursuri suspendate,

Școala Gimnazială Sanmihaiu de Câmpie, cursuri suspendate

Școala Gimnazială Șieu-Măgheruș cursuri suspendate

Iași

Școala Dobrovăț, cursuri suspendate

Satu Mare

cursuri suspendate comuna Pir

comuna Beltiug, satele Ghi­risa și Sandra - activități online

Bacău

Școala Gimnazială Ardeoani, cursuri suspendate

Gorj

Scoala Gimnaziala Godinesti, cursuri suspendate

Sibiu

Școala Gimnazială Amnas, cursuri suspendate

Școala Gimnazială Bârghis, cursuri suspendate

Argeș

Școala Mălureni, structura Tufanu, cursuri suspendate

Şcoala gimnazială Stoenești, cursuri suspendate pentru elevii din satul Piatra.

Cluj

Școala Gimnazială Ploscoș

Școala Gimnazială Aluniș

Școala Primară Aiton

Școala Gimnazială Râșca

Școala Gimnazială Așchileu

Școala Gimnazială Măguri- Răcătău, Structură Muntele Rece

Școala Gimnazială Căianu, Grădinița cu Program Normal Vaida-Cămăraș

o unitate de învățământ preuniversitar cu activitate online (Colegiul Național „Andrei Mureșanu” Dej).

Val de ninsori peste România

Valul de frig s-a instalat deja în mai multe regiuni ale țării, cu temperaturi cuprinse între minus 6 și minus 8 grade Celsius pe parcursul zilei, iar în zonele montane și intercarpatice sunt prognozate minime de sub minus 11 grade. Un ciclon mediteranean și o masă de aer arctic afectează România, aducând ninsori consistente. Autoritățile rămân în alertă și monitorizează situația, urmând să anunțe eventuale măsuri suplimentare în funcție de evoluția vremii.

