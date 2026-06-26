Elevii aparținând minorităților naționale susțin vineri ultima probă scrisă din cadrul Evaluării Naționale 2026, cea la Limba și literatura maternă. Examenul încheie sesiunea începută luni cu proba la Limba română și continuată miercuri cu testarea la Matematică, iar primele rezultate vor fi afișate pe 1 iulie.

Evaluarea Naţională 2026 se încheie astăzi cu proba la Limba maternă. Când vor fi afişate rezultatele finale - arhivă

Absolvenţii de clasa a VIII-a din partea minorităţilor naţionale susţin vineri proba la Limba şi literatura maternă din cadrul Evaluării naţionale.

Prima probă scrisă a fost luni, la Limba şi literatura română, iar miercuri cea la Matematică.

Accesul elevilor în unităţile de învăţământ/centre de examen este permis în intervalul orar 8:00 - 8:30. Aceştia trebuie să aibă asupra lor un act de identitate valid şi instrumente de scris cu cerneală sau pastă albastră pentru redactarea lucrărilor scrise. Pentru executarea schemelor şi a desenelor se poate folosi şi creion negru.

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Probele încep la ora 9:00, când elevii vor primi broşura cu subiectele şi hârtie ştampilată pentru ciorne, acolo unde este cazul, pot fi solicitate şi pagini suplimentare, potrivit Agerpres.

"Pentru fiecare probă scrisă, durata de rezolvare a subiectelor este de 120 de minute, calculate după completarea casetei de identificare (datele introduse de elevi vor fi verificate de asistenţii din sălile de examen). Beneficiază de prelungirea timpului de lucru, cu maximum două ore, elevii pentru care s-a aprobat această solicitare de către Comisia Judeţeană/a Municipiului Bucureşti de organizare a examenului, în baza prevederilor procedurii cu privire la asigurarea condiţiilor de egalizare a şanselor pentru elevii cu deficienţe de vedere, deficienţe de auz şi tulburări de neurodezvoltare care susţin examenele naţionale în anul 2026", a precizat Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Este interzisă introducerea în sălile de examen a oricărui tip de materiale ajutătoare: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări, cărţi, ciorne, rezumate, culegeri, care pot fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi a telefoanelor mobile şi a instrumentelor electronice de calcul, de stocare de informaţii sau de comunicare.

Totodată, în sălile de examen nu pot fi introduse obiecte precum ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete şi altele asemenea, elevii având obligaţia de a lăsa aceste obiecte personale în sala de depozitare stabilită de comisia din unitatea de învăţământ/centrul de examen. Cei care refuză depozitarea obiectelor în sala stabilită de comisie în acest scop nu vor fi acceptaţi în examen. Probele sunt monitorizate/înregistrate audio-video.

Elevii care susţin acest examen vor afla rezultatele, care se vor afişa online şi în şcoli/centre de examen, în data de 1 iulie, până la ora 12:00. Lucrările pot fi vizualizate şi se pot depune contestaţii pe 1 iulie, în intervalul orar 14:00 - 18:00, precum şi în zilele de 2 şi 3 iulie.

"Elevii pot solicita vizualizarea lucrării/lucrărilor, în conformitate cu prevederile procedurii stabilite de către Comisia Naţională. La momentul vizualizării lucrării/lucrărilor, elevii trebuie să fie însoţiţi obligatoriu de un părinte/reprezentant legal. Depunerea contestaţiilor nu este condiţionată de vizualizarea lucrărilor. În egală măsură, vizualizarea lucrărilor nu obligă la depunerea unei/unor contestaţii", a explicat MEC.

Elevii care depun/transmit contestaţii completează, semnează şi depun/transmit şi o declaraţie-tip în care se menţionează că au luat cunoştinţă că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei poate modifica, după caz, nota iniţială, prin creştere sau descreştere. Documentele sunt semnate şi de către părinţii/reprezentanţii legali ai elevilor.

Rezultatele finale vor fi afişate pe 8 iulie.

Rezultatele vor fi comunicate anonimizat prin coduri individuale care înlocuiesc numele şi prenumele, atât în centrele de examen, cât şi pe site-ul evaluare.edu.ro, respectându-se Regulamentul general privind protecţia datelor personale. Codurile individuale sunt distribuite elevilor pe bază de semnătură de primire, la prima probă susţinută.

Subiectele şi baremul de corectare vor fi publicate în fiecare zi cu probă scrisă, la ora 15:00, pe site-ul dedicat.

Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenţilor învăţământului gimnazial, este media generală la Evaluarea naţională, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obţinute la probe de examinare.