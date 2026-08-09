Filmările false care se răspândesc pe internet au ajuns să pună în pericol chiar oamenii care salvează vieți. Postări în care ambulanțe sunt prezentate, fără nicio dovadă, drept mașini care răpesc copii au început să circule din nou pe rețelele sociale. Iar urmările sunt cât se poate de reale: un echipaj medical din Cluj a fost atacat cu bâte, topoare și pietre în timp ce se întorcea de la o misiune. Ambulanța a fost distrusă, iar șoferul a fost rănit la ochi de cioburile geamului spart. Salvatorii spun că doar prezența de spirit a ambulanțierului i-a ajutat să scape cu viaţă.

"Uitaţi, ambulanţa neagră care fură copii, fraţilor. Numere false, ia uitaţi. Ambulanţa neagră!"

Este zvonul, fără nicio bază reală, care a devenit pentru un echipaj medical, aflat în misiune, motiv de atac. Medicii clujeni au fost chemați pentru o urgenţă şi mergeau cu pacientul la spital, când la un moment dat o mașină le-a blocat calea, iar mai mulți indivizi au coborât înarmați să îi atace.

Echipajul medical, atacat cu pari şi topoare în timpul unei misiuni

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"S-au dat toţi jos din maşină cu pari, cu topoare. Doar prezenţa de spirit a ambulanţierului a făcut să nu existe victime omeneşti. Ei au ajuns lângă maşină şi au început să lovească ambulanţa, cu parii, cu topoarele", a povestit medicul echipajului.

"Au dat cu topor, băi! Şi aici în faţă, cu topor. Cu topor, cu topor a dat", a adăugat el.

Ambulanţierul a fost rănit la ochi, dar a continuat să conducă

Ambulanțierul a reușit să întoarcă și să scape din zonă. Unul dintre indivizi a aruncat spre ambulanţă cu un bolovan care a spart geamul din dreptul șoferului. Cioburile l-au rănit în zona ochiului pe ambulanțier, care, deși rănit, a reuşit să conducă până la spital. Va avea însă nevoie de trei luni de recuperare.

"Colegul nostru ambulanţier a fost vătămat este cu plagă corneană, a intrat cu el direct în sală. Să sperăm că nu va fi o problemă să îşi piardă vederea", a mai precizat medicul.

Fakenews-ul despre "ambulanţele negre" s-a răspândit pe TikTok

În ultimele zile, tot mai multe postări arată salvări care sunt prezentate drept așa-numitele "ambulanțe negre" despre care se spune, fără nicio dovadă, că ar răpi copii.

"Circulă pe TikTok acum o filmare cum că ambulanţe de genul celei cu care noi lucrăm ar fi ambulanţa neagră care răpeşte copiii", a explicat victima atacului.

Polițiștii trebuie acum să îi identifice pe cei care au atacat echipajul și să stabilească exact cum s-a ajuns la acest incident.