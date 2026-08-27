Meta acceptă să plătească 18 mld. $ în procesul privind efectele nocive asupra copiilor. Ce schimbări promite

Meta a anunțat miercuri că a acceptat să plătească aproximativ 18 miliarde de dolari pentru a încheia un proces deschis de mai multe state americane. Compania este acuzată că și-a creat platformele în așa fel încât să dea dependență și să afecteze sănătatea mintală a tinerilor.

Acordul pune capăt unui proces important pentru gigantul rețelelor sociale.

Ca parte a înțelegerii, Meta va face mai multe schimbări pe platformele sale. Printre acestea se numără și introducerea unor limite zilnice de folosire pentru adolescenți, potrivit documentelor depuse în instanță.

Peste 17 miliarde de dolari vor merge către soluționarea unui proces deschis în 2023 de 29 de state americane. Restul banilor va fi folosit pentru alte înțelegeri cu state și teritorii din SUA. Compania spune că banii vor fi folosiți pentru programe care urmăresc să îi protejeze pe tineri în mediul online, potrivit CNN.

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Înțelegerea vine la puțin peste o săptămână după începerea unui proces în California. Patru state cereau despăgubiri de până la 1.400 de miliarde de dolari și schimbări importante pe platformele Meta. Șeful Instagram, Adam Mosseri, urma să depună mărturie pentru a doua zi la rând, iar directorul Meta, Mark Zuckerberg, era și el așteptat să fie audiat.

Meta a negat iniţial că platformele le-ar face rău copiilor

Meta a negat de-a lungul timpului că platformele sale le fac rău copiilor și a spus că a investit mult în măsuri de siguranță. Compania a susținut că acuzațiile statelor nu au dovezi suficiente și nu și-a recunoscut vina prin acest acord.

"Este foarte important pentru Meta ca adolescenții să aibă o experiență sigură și utilă pe platformele noastre", a transmis compania într-o postare publicată miercuri. Meta a spus că a lucrat împreună cu procurorii generali ai statelor pentru a stabili reguli mai stricte în industrie.

Statele au considerat că un acord ar putea aduce schimbările mai repede decât continuarea procesului. El a numit înțelegerea cea mai mare de acest fel încheiată vreodată cu o mare companie de tehnologie. Dacă procesele ar fi continuat, ar mai fi putut trece ani până la introducerea unor noi măsuri de protecție pentru copii.

Cele 18 miliarde de dolari reprezintă doar o mică parte din veniturile de aproximativ 200 de miliarde de dolari obținute de Meta anul trecut. Totuși, noile măsuri, care ar putea reduce timpul petrecut de adolescenți în aplicațiile companiei, ar putea afecta afacerea Meta, care se bazează în mare parte pe publicitate.

Meta a spus că va plăti 70% din suma acordului în tranșe anuale, pe parcursul următorilor zece ani. Restul de 30% va fi plătit doar dacă YouTube și TikTok acceptă și ele să ofere bani statelor și să introducă măsuri asemănătoare.

Meta a pierdut alte două procese similare la începutul acestui an. Într-un caz deschis de procurorul general din New Mexico, compania a fost obligată să plătească aproape un miliard de dolari. Într-un alt proces, deschis de o adolescentă cunoscută sub inițialele K.G.M., Meta și YouTube au fost obligate împreună să plătească șase milioane de dolari.

Compania se confruntă în continuare cu sute de procese deschise de persoane, familii și districte școlare, care susțin că rețelele sociale creează dependență și le fac rău copiilor. Meta respinge aceste acuzații.

Ce schimbări vor urma

Procurorii generali ai statelor au acuzat Meta că a creat intenționat funcții care îi fac pe copii și adolescenți să petreacă mai mult timp pe platforme. Printre ele se numără derularea fără sfârșit a postărilor, recomandările făcute de algoritmi și notificările dese.

Autoritățile au mai spus că Meta nu a prezentat corect riscurile platformelor sale pentru tineri și că a strâns ilegal date de la copii sub 13 ani fără acordul părinților.

Acordul adaugă noi reguli peste măsurile de siguranță pe care Meta le introdusese deja pentru conturile adolescenților.

Compania a acceptat să limiteze la două ore pe zi timpul total petrecut de utilizatorii cu vârste între 13 și 17 ani în aplicațiile sale. Doar părinții vor putea schimba această limită.

De asemenea, adolescenții vor primi un mesaj după fiecare 15 minute de folosire continuă a Facebook sau Instagram, pentru a-i încuraja să ia o pauză și să fie mai atenți la timpul petrecut online.

Meta va introduce și un "mod de noapte", care va bloca accesul adolescenților la aplicații între miezul nopții și ora 6:00. Va exista și un "mod școală", care va reduce numărul notificărilor în timpul orelor de curs.

Compania va ascunde automat numărul de aprecieri și reacții la postările adolescenților și va bloca pentru minori filtrele de machiaj considerate exagerate.

Adolescenții vor putea, de asemenea, să oprească redarea automată a videoclipurilor și să aleagă un flux de postări care nu este stabilit de algoritmi.

Ce spun părinții și specialiștii în siguranță online

Părinții și specialiștii în siguranță online au atras de mult timp atenția că adolescenții pot ocoli unele măsuri de protecție dacă mint în legătură cu vârsta lor atunci când își fac cont.

Meta spune că va investi în tehnologii mai bune pentru a-i identifica pe cei care declară o vârstă falsă. Compania a cerut și magazinelor de aplicații să ajute la verificarea vârstei utilizatorilor.

Schimbările, în următoarele luni

Procurorul general al Californiei, Rob Bonta, a spus că se așteaptă ca schimbările să fie aplicate în următoarele luni. Meta a acceptat și ca un auditor independent să verifice dacă respectă acordul.

Matthew Bergman, fondatorul Social Media Victims Law Center, a spus că acordul este un moment important pentru tragerea la răspundere a marilor companii de tehnologie pentru modul în care își creează produsele destinate tinerilor.

Alți susținători ai siguranței copiilor cer însă Congresului american să adopte o lege care să impună reguli asemănătoare tuturor platformelor de socializare.

Maurine Molak, cofondatoarea ParentsSOS, a spus că este nevoie de reguli clare care să împiedice platformele să creeze produse care dau dependență și care să îi protejeze pe copii indiferent de rețeaua socială pe care o folosesc.

Organizația reprezintă părinți care spun că și-au pierdut copiii din cauza efectelor negative ale rețelelor sociale.