De la joburi și întâlniri romantice până la alegerea nașilor de nuntă, tot mai multe decizii personale se mută în mediul online. Sociologul Antonio Amuza a explicat, la Observator 16, de ce astfel de relații pot deveni autentice, chiar dacă pornesc de la o interacțiune pe rețelele sociale.

Teodora Tompea: Ce ne arată faptul că ne cautăm naşii tot pe rețele sociale?

Antonio Amuza: Faptul că îi căutăm nu spune nimic în plus față de ce era în trecut, locul în care îi căutăm ridică niște semne de întrebare și creează paradoxul ăsta. Marea problemă pentru cei care își construiesc normalitatea într-un anumit fel e în ce măsură relațiile respective sunt autentice. Pe de altă parte, nu avem statistici reale ale relațiilor oamenilor cu nașii pe care îi au deja, ca să vedem cum arătau relațiile dintre miri și nași acum, față de momentul în care s-au căsătorit. S-au păstrat relațiile respective sau au fost momente trecătoare? Marea problemă a oamenilor e legată de autenticitate, în ce măsură aceste relații sunt trainice, dacă nu sunt doar de fațadă, tranzacționale.

Teodora Tompea: Au potențial să fie reale, autentice?

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Antonio Amuza: Evident că da. Nu pentru că aș căuta neapărat tipul ăsta de relație, dar, ca sociolog, mă uit că multe dintre relațiile noastre au început deja să se construiască de ceva vreme în spațiul virtual. De la lucrurile cele mai banale duse într-o zonă de normalitate: îmi caut job, unde am depus CV pe niște platforme, îmi caut partener, intru pe aplicații de dating, de ce nu mi-aș găsi un naș și acolo? Ceilalți, ușor mai conservatori sau sceptici, probabil că problematizează în legătură cu acest lucru. În ce măsură niște oameni pe care nu îi cunoști ajung să intre în viața ta. Eu sunt foarte curios câți din listele interminabile de invitați de la nuntă sunt oameni pe care realmente mirii îi cunosc. Sigur că nașii te aștepți să fie mult mai apropiați.

Teodora Tompea: Și faptul că ar trebui să fie părinți spirituali. Se schimbă și felul în care...

Antonio Amuza: Sunt niște elemente ritualice care ajung să se schimbe prin natura felului în care interacționăm unii cu ceilalți. Cred că impactul rețelelor e interesant asupra felului în care se reconstruiesc toate relațiile dintre oameni. Eu am studenți care spun că le e mult mai la îndemână să-mi răspundă la mesaje decât să vorbescă la telefon. E clar că motivul pentru care mulți dintre oameni se refugiază în spatele ecranelor le aduce un plus de confort. Ai timp să-ți alegi mai bine relațiile, să îți dai seama cu cine interacționezi, de ce nu ar tranzita lucrul ăsta și în dreptul nașilor? Poate că ți-i alegi online, dar ajungi să construiești o relație foarte bună până ajungi la nuntă.