Diploma nu mai ajunge, iar notele mari nu mai sunt bilet sigur de angajare. Pe o piață a muncii tot mai pretențioasă, angajatorii nu mai caută doar absolvenți, ci oameni gata de lucru. Așa că vin ei în facultate și își cresc viitorii angajați. E răspunsul la o ruptură tot mai vizibilă: între ce se predă la curs și ce se cere la interviu.

La Universitatea de Vest din Timişoara studenţii au ocazia să simuleze viitorul loc de muncă încă din facultate.

În universități, teoria nu mai face legea, iar practica nu mai e opțională. Studenții învață direct pentru piața muncii, care cere experiență la zi.

"Nu suntem într-un studio de televiziune clasic de televiziune, ci în universitate. Aici, studenții nu mai învață doar din manuale, ci produc știri reale, exact ca într-o redacție. De la filmare și montaj, până la prezentare, totul se întâmplă în condiții de top. Practic, până termină facultatea, au deja experiența primului job. Din studio, ajungem într-un alt spațiu unde tinerii intră direct în contact cu specialişti din zona bancară, de exemplu, și lucreaza împreună la proiecte reale. Ideile din sala de curs se testează în scenarii cât se poate de aproapiate de piaţa muncii", explică Iulia Pop, reporter Observator.

Viorel e în anul 3 și a înțeles rapid că facultatea nu mai e doar despre prezență, ci despre implicare.

"Am bifat mai multe skilluri: organizare de evenimente, partea aceea de marketing pentru că nu am știut și am învățat să o facem, people management, gândire critică. Nu îți câștigi experiența din petreceri și venit când cum la facultate, ci din experiența propriu-zisă", a explicat Viorel.

Ruptura dintre ce se predă și ce se cere pe piața muncii e tot mai vizibilă. Iar la Timișoara a apărut un model diferit de a face şcoală. La Universitatea de Vest au fost amenajate mai multe spații de lucru moderne, unde studenții pot interacționa direct cu profesioniștii din diferite domenii. Pentru companii, e și o investiție: își formează oamenii din timp, exact pe nevoile lor.

"Acesta este scopul nostru, să creăm experiențe și să vedem cum putem sprijini studenții să aibă o experiență reală în domeniul profesional, înainte de finalizarea licenței sau a masterului", explică Andrea Tognetti, vicepreşedinte executiv bancă.

"Având în vedere noile tehnologii, studenţii trebuie să intre în contact şi cu această zonă de experienţă practică, în care să înveţe să lucreze împreună", explică Cosmin Enache, prorector Universtatea de Vest Timișoara.

"Piaţa muncii s-a schimbat foarte mult în ultimii ani și atunci partea aceasta cu intru într-un sistem din care ies și mă văd într-un anumit job e cam perimată din acest punct de vedere", explică Claudiu Boțoc, decan Facultatea de Economie.

Iar studenții confirmă: teoria ajută, dar practica face diferența.

Pe scurt, facultatea nu mai e doar despre diplomă. E locul unde începi, deja, să muncești.

