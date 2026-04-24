Pe măsură ce presiunea asupra resurselor naturale ale Pământului crește și explorarea spațială trece de la faza de curiozitate la cea de necesitate strategică, omenirea caută cu disperare soluții pentru a deveni o specie multi-planetară.

Primul loc la competiția NASA și NSS. Mihai Cheța, în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”

De ani buni de zile, NSS (National Space Society) organizează, împreună cu NASA, o competiție pentru proiecte care propun viața omului în spațiu. Această tranziție istorică depinde de capacitatea noastră de a găsi pionieri vizionari, capabili să înțeleagă și să îmblânzească mediul ostil de dincolo de atmosfera terestră. În acest context de o importanță vitală, identificarea și promovarea elitelor intelectuale tinere devine o prioritate națională, misiune asumată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României prin campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”. Cel mai nou exemplu de excelență este Mihai Cheța, un elev a cărui viziune asupra viitorului cosmic a fost confirmată la cel mai înalt nivel internațional.

Mihai a obținut recent Premiul I la „Space Settlement Contest”, o competiția de elită organizată de National Space Society (NSS) în parteneriat cu NASA, unde a concurat împotriva a zeci de mii de tineri din toată lumea. Proiectul său, intitulat „Hestia”, reprezintă un model complex de civilizație autonomă. Una dintre cele mai mari provocări abordate de Mihai este gestionarea radiațiilor cosmice și solare, care reprezintă o amenințare letală pentru orice organism viu. Soluția propusă de liceanul român este pe cât de ingenioasă, pe atât de fundamentată științific: utilizarea unui strat masiv de apă care înconjoară habitatele, acționând ca un scut dens ce absoarbe particulele de energie înaltă, protejând astfel sănătatea coloniștilor pe termen lung.

În plus, „Hestia” rezolvă problema critică a microgravitației, care provoacă atrofie musculară severă și pierderea densității osoase în rândul astronauților. Mihai a proiectat o stație rotativă de dimensiuni colosale care, prin forță centrifugă, generează o gravitație artificială similară celei terestre, oferind un mediu de viață normal pentru generațiile viitoare. Sustenabilitatea este asigurată de un sistem bioregenerativ de ultimă generație, capabil să recicleze apa în proporție de 99% și să mențină un circuit închis al resurselor prin agricultură integrată. Prin promovarea unor astfel de talente în cadrul campaniei sale, Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României subliniază că România deține resursele intelectuale necesare pentru a contribui activ la marile proiecte ale umanității, demonstrând că viitorul nostru poate fi construit cu succes chiar și printre stele.

