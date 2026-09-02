USR şi PNL boicotează şedintele din Parlament. "Protest față de abuzurile noii majorități toxice PSD-AUR-SOS"

PNL şi USR au anunţat că vor boicota miercuri toate activităţile parlamentare şi nu vor fi prezenţi la şedinţa Camerei Deputaţilor, la votul final şi la şedinţele comisiilor.

"Deputații USR și PNL boicotează astăzi toate activitățile parlamentare ale Camerei Deputaților, în semn de protest față de abuzurile noii majorități toxice formate din PSD, AUR și SOS România.

Parlamentarii celor două grupuri nu vor participa la ședința de plen, la votul final, la ședințele comisiilor, la ședința Biroului permanent sau la Comitetul liderilor", se în comunicatul celor două partide.

Anunţul vine după ce, marţi, la alegerea noului Birou Permanent al Camerei, PNL a acuzat PSD că a atribuit AUR un post de secretar care revenea liberalilor şi că există o înţelegere între PSD şi AUR, întreaga situaţie indicând formarea unei noi majorităţi în Parlament, a celor două partide.

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Şi USR a acuzat că doi reprezentanţi ai USR şi PNL din Biroul Permanent al Camerei au fost înlocuiţi cu reprezentanţi AUR şi SOS. USR şi PNL au anunţat că vor ataca la Curtea Constituţională hotărârea Camerei Deputaţilor prin care "PSD a adus în conducere doi reprezentanţi ai partidelor extremiste".

"Vom boicota astăzi toate activităţile parlamentare, cu excepţia activităţilor de la grup, în sensul în care nu vom fi prezenţi în şedinţa Camerei Deputaţilor, nu vom fi prezenţi la votul final, nu vom fi prezenţi la şedinţele comisiilor de astăzi şi nici la şedinţa Biroului Permanent şi, de asemenea, la şedinţa Comitetului Liderilor", a declarat, miercuri, liderul deputaţilor PNL, Gabriel Andronache.

El a adăugat că în acest mod parlamentarii PNL şi USR protestează "faţă de modalitatea abuzivă în care au înţeles să nu respecte ceea ce s-a stabilit prin negociere la începutul legislaturii", referindu-se la PSD şi AUR.

Andronache a menţionat că modul de comportament din plenul Camerei Deputaţilor reprezintă semnele unei modalităţi autoritare de conducere a statului român.

"Modul în care s-au comportat ieri în plenul Camerei Deputaţilor în mod abuziv, votând o modificare nediscutată de liderii de grup, nenegociată, nerenegociată de liderii de grup este în mod evident un comportament abuziv şi nu poate să reprezinte decât începutul sau semnele instaurării unei modalităţi autoritare de conducere a statului român", a transmis liderul deputaţilor PNL.

De asemenea, liderul deputaţilor USR, Diana Stoica, a declarat că se împlinesc 120 de zile de când Guvernul Bolojan a fost demis de parlamentarii PSD şi AUR.

"Se fac peste 120 de zile de când PSD şi AUR au dat jos Guvernul Bolojan. Acela a fost începutul acestui amantlâc, care ieri am văzut că s-a oficializat în plenul Parlamentului prin încălcarea Constituţiei, prin încălcarea regulamentului, culmea, PSD, extremiştii au beneficiat şi de votul UDMR şi al minorităţilor în acest abuz", a afirmat Diana Stoica.