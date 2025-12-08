Scandal pe faleza Dunării din Galați. Reprezentanţii primăriei au venit să demoleze trei dintre restaurantele aflate acolo. Motivul: se va moderniza faleza, pe bani europeni. Doar că acele clădiri sunt racordate la utilități și se plătește chirie primăriei pentru teren, la zi. Pentru un restaurant, chiar de mai bine de 25 de ani. După ce a fost chemată poliţia, demolarea a fost pentru moment sistată, dar angajaţii primăriei spun că operaţiunea va fi reluată în curând.

La ora 8 dimineață, angajații primăriei au venit pe faleza Dunării pregătiţi să demoleze clădirile în care funcţionează de mai bine de două decenii cele trei restaurante. În doar câteva minute, a ajuns și poliția.

"Există o dispoziţie a primarului de demolare, eu sunt în calitate de executor aici pentru a întocmi un proces verbal de constatare", a precizat executorul judecătoresc.

"Prin dispoziţia primarului nu se poate demola o construcţie care este întabulată. Este lege în România. Noi trăim în România, dacă noi suntem la cheremul primarului sau al cuiva care vrea să facă abuz este altă problemă", a spus în apărarea sa Ionel Pavel, administrator.

Primarul a dat o dispoziţie de demolare, la finalul lunii noiembrie, pentru că restaurantele ar fi fost ridicate ilegal. De celalaltă parte, administratorii localurilor spun că restaurantele au actele în regulă şi sunt inclusiv intabulate.

"Asistăm la un abuz al Primăriei Galaţi. Ea nu este o construcţie ilegală, de ce, pentru că construcţia este aici de 30 de ani, ați văzut actele cu autorizaţie câştigată în instantă, intabulată, cu carte funciară cu toate actele. Clădirea este racordată la utilit[ti la gaze la curent avem chiar și canalizare trasă, totul cu acte în regulă. Deci nu se putea racorda o construcţie ilegală", a declarat Sorin Pavel, manager de restaurant.

Terenul este al primăriei, iar proprietarii spun că au plătit chirie, în fiecare an, fără întârzieri. Primăria a rupt însă contractul în urmă cu o lună.

"Toate aceste acte au fost emise de Primăria Galaţi şi acum le neagă. De când o dispoziție a primarului valorează mai mult decât o hotărâre judecătorească?", a spus şi Didel Bujeniță, avocatul proprietarului.

Mai mult, există şi un litigiu pe rolul instanţei, legat de rezilierea contractelor de închiriere.

După ce a fost chemată poliţia, demolarea a fost sistată pentru moment. Reprezentanţii primăriei Galați rămân însă pe poziții. Restaurantele vor fi demolate pe motiv că autorizaţiile lor de construcţie erau provizorii, doar pe durata contractelor de închiriere care au fost între timp, reziliate.

"Cei 3 proprietari ai terenurilor au fost notificaţi să elibereze terenul. Proprietarii nu s-au conformat, prin urmare primăria este aceea care va demola acele clădiri, iar cheltuieli vor fi suportate de proprietari", a transmis Petrica Paţilea, purtător de cuvânt Primăria Galaţi.

Reprezentanţii Primăriei mai spun că proiectul de modernizare a falezei care costă peste 40 de milioane de euro include şi eliberarea terenului. Lucrările de reabilitare nu au început deocamdată.

