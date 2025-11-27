Elevii Liceului Româno-Finlandez, conștienți de pericolul drogurilor în cadrul proiectului „Ora de dirigenţie"

Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României desfășoară la nivel național proiectul „Ora de dirigenție”, parte a campaniei naționale antidrog „Conștient, nu dependent”, care își propune să formeze o generație capabilă să spună „nu” tentațiilor și presiunilor dăunătoare.

La Liceul Româno-Finlandez din București, elevii au transformat ora de dirigenție într-un adevărat laborator al sincerității. Sub coordonarea profesoarei Alina Dumitrache, proiectul „Vorbim pe bune” i-a provocat pe adolescenți să discute deschis despre fenomenul drogurilor, cauzele care duc la dependență și soluțiile reale prin care pot alege conștient drumul corect.

Alături de ei a fost și psihologul Gabriela Maalouf, colaborator al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, care a vorbit cu tinerii despre mecanismele prin care presiunea socială, anxietatea sau dorința de apartenență pot împinge un adolescent spre decizii greșite. „Prevenția nu înseamnă doar informație, ci mai ales conectare. Copiii au nevoie să simtă că pot vorbi, că sunt ascultați și că au sprijin”, a spus ea.

Ora de dirigenție a devenit, astfel, o experiență diferită: elevii au participat la jocuri de rol, discuții interactive și exerciții prin care au învățat să identifice situațiile de risc și să comunice mai clar despre propriile emoții. Au învățat că puterea de a spune „nu” vine din autocunoaștere și din încrederea că pot alege altfel.

Campania „Conștient, nu dependent” nu este doar o lecție despre pericole, ci o inițiativă națională de formare emoțională și socială. Profesorii sunt încurajați să dezvolte activități creative, iar cele mai bune idei devin exemple de bună practică, implementate în școli din toată România.

„Ora de dirigenție” este o formă modernă de educație preventivă, care aduce elevii și profesorii mai aproape unii de alții. În locul discursurilor moralizatoare, tinerii găsesc aici un spațiu safe, în care pot vorbi liber despre provocările lor și pot învăța, pas cu pas, cum să fie conștienți, nu dependenți.

