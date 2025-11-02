Un autocar plin cu studenți s-a prăbușit într-o prăpastie în Armenia. 17 tineri au fost răniți

Un grav accident rutier a avut loc în nordul Armeniei, unde un autocar plin cu studenți s-a prăbușit într-o prăpastie, în apropierea mănăstirii Haghartsin, la aproximativ 110 kilometri de capitala Erevan. Cel puțin 17 tineri au fost răniți, iar unul dintre ei este în stare critică, potrivit presei locale.

Autocarul transporta aproximativ 50 de pasageri, toți studenți ai Universității de Stat din Erevan, la Facultatea de Limbi Străine și Științe Sociale, transmite NEXTA pe X. Potrivit informațiilor preliminare, vehiculul s-ar fi răsturnat după ce o alunecare de teren a afectat carosabilul.

Serviciile de urgență au intervenit imediat la fața locului. Echipaje de pompieri, medici și polițiști au fost mobilizați pentru a evacua răniții din zona greu accesibilă.

Martorii au relatat că prăbușirea s-a produs brusc, iar autocarul a alunecat câțiva zeci de metri în gol. Echipele de intervenție au avut nevoie de ore întregi pentru a scoate toate persoanele din vehicul.

Autoritățile armene au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale accidentului și pentru a verifica dacă autocarul respecta normele de siguranță rutieră.

