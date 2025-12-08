Franța "ascunde" 18 mld. de euro din activele rusești blocate. Se opune planului UE de împrumut pentru Ucraina

Liderii UE pun presiuni tot mai mari pe Franţa să ajute la finanțarea Ucrainei folosind cele 18 miliarde de euro din activele suverane ale Rusiei, blocate în bănci private franceze. Guvernul de la Paris refuză de mai bine de doi ani să spună în ce bănci anume, invocând "confidențialitatea clienților", relatează Financial Times.

Din cele 210 miliarde de euro, active suverane ale Rusiei, blocate în 2022 din cauza războiului din Ucraina, în bănci din Europa, 192 miliarde de euro se află în Belgia, iar aproape 18 miliarde de euro în Franţa, restul fiind sume mai mici îngheţate în bănci din Germania (200 milioane), Cipru (sub 100 milioane), Suedia (10.000 euro) şi Luxemburg (10.000 euro). Spre iritarea celorlalte capitale europene, Franța a refuzat să ofere detalii privind instituțiile care dețin fondurile statului rus și modul în care este utilizată dobândă acumulată, invocând confidențialitatea relației cu clienții, relatează Financial Times.

Banii ruşilor blocaţi în Franţa au intrat din nou în atenție în contextul în care Comisia Europeană promovează un plan de "împrumut-reparații" acordat Ucrainei, garantat cu activele sancţionate ale băncii centrale din Rusia. Liderii UE vor acum utilizarea fondurilor înghețate în întreaga Europă, nu doar a celor 185 miliarde de euro deținute la Euroclear, instituţie financiară cu sediul la Bruxelles. Propunerea vine după ce Belgia s-a opus planului UE acuzând că Euroclear a fost vizat pe nedrept până acum, iar ţara este mai vulnerabilă la represalii din partea Rusiei și la riscuri financiare.

"Nimeni nu vrea să dezvăluie lumii unde își ține banii"

Activele din Franța, a căror locație exactă rămâne necunoscută, reprezintă a doua cea mai mare sumă înghețată în Europa. Euroclear a fost obligată să dezvăluie suma pe care o deține. "Relațiile dintre băncile comerciale și băncile centrale sau rezervele valutare sunt probabil cel mai netransparent segment al pieței financiare globale. Nimeni nu vrea să dezvăluie lumii unde își ține banii", a explicat Nicolas Veron, cercetător la think-tank-ul Bruegel.

Oficialii francezi susțin ideea unui împrumut pentru Ucraina, dar se opun implicării activelor ruseşti deținute în băncile comerciale, invocând că banii ruşilor blocaţi în Franţa au obligații contractuale diferite față de Euroclear.

Cele 18 miliarde de euro îngheţate în Franța sunt, în mare parte, în bănci comerciale, scrie FT citând patru surse. Şi Belgia deține 7 miliarde de euro în bănci comerciale, pe lângă cele de la Euroclear, care nu este o bancă propriu-zisă, ci un depozitar central de titluri de valoare. Numele băncilor sunt ținute secret. "Este o informație sensibilă pentru piață, e ca și cum medicii ar discuta în public dosare medicale", a declarat purtătorul de cuvânt al CE, Olof Gill.

Activele ruseşti blocate în Franţa s-ar afla la BNP Paribas

Nu este clar câte bănci franceze dețin aceste active, cea mai mare parte s-ar afla la BNP Paribas, cea mai mare bancă din Franţa. Băncile franceze BNP, Crédit Agricole, Société Générale, BPCE, precum şi BNP Paribas Fortis (Belgia), filială a băncii franceze, KBC și Belfius (două bănci majore din Belgia) au refuzat să comenteze.

Euroclear a obținut profituri din activele înghețate, mai ales din titluri de valoare ajunse la maturitate, dar nu are obligația contractuală de a plăti dobândă Rusiei. Aceste profituri sunt considerate "neprevăzute" și folosite deja ca garanţie pentru un împrumut de 50 miliarde de dolari pentru Ucraina. În schimb, băncile private ar putea avea obligația contractuală de a plăti dobândă către Rusia din depozitele în numerar, deși termenii variază, explică FT.

"Depozitarii centrali nu datorează dobândă Rusiei. Asta este probabil o diferență majoră față de rezervele deținute în băncile comerciale", a explicat Gill. Conform planului Comisiei, UE ar urma să acopere dobânzile datorate Rusiei de băncile comerciale "în conformitate cu contractele relevante".

Anul trecut, Euroclear a obținut 5,4 miliarde euro din dobânzile aferente activelor băncii centrale ruse, iar în primele șase luni din acest an, 2,4 miliarde de euro, bani care au fost folosiţi pentru a garanta un împrumut acordat Ucrainei. Liderii UE vor discuta planul pentru noul împrumut la un summit programat peste două săptămâni.

