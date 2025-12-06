Tragedie în Peru. 10 studenţi au murit într-un restaurant cuprins de flăcări. Pompierii au ajuns abia după o oră, timp în care localnicii au încercat să stingă singuri focul şi să scoată din local supravieţuitorii.

Incendiul a izbucnit joi după-amiază în orașul Huancane, situat în regiunea andină Puno, aproape de granița cu Bolivia. Victimele, cu vârste cuprinse între 17 și 23 de ani, erau studenți la un colegiu pedagogic, conform France24.

"Odată cu sosirea experților criminaliști din cadrul poliției și parchetului, au fost descoperite 10 cadavre", a declarat un ofițer de poliție local pentru AFP.

Studenții au rămas blocați la etajul al doilea al clădirii din lemn și cărămidă a restaurantului Calma Tripa, când au fost cuprinși de flăcări.

Primele indicii arată că incendiul a fost provocat de explozia unei butelii. Rudele victimelor vor să ştie acum dacă a fost vorba despre eroare umană sau defecţiune tehnică. Pompierii din orașul vecin Juliaca au ajuns după o oră pentru a controla incendiul.

Astfel de incendii sunt frecvente în zonele periferice ale Peru, unde depozitarea materialelor inflamabile încalcă adesea normele de siguranță.

