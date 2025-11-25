Vacanţa de iarnă 2025–2026 începe mai devreme decât se aşteptau mulţi elevi şi profesori. Din 20 decembrie, cursurile se opresc şi elevii intră în vacanţă. Pentru aproape trei săptămâni, calendarul școlar lasă locul sărbătorilor și timpului liber.

Vacanţa de iarnă 2025 - 2026 începe pe 20 decembrie. Câte zile libere au elevii şi profesorii

Structura anului școlar 2025–2026 este împărţită în cinci module, separate de cinci vacanțe. Iar vacanța de iarnă este, fără dubii, cea mai generoasă dintre ele. Pentru elevi, perioada vine ca o gură de aer înaintea sesiunii de teze, iar pentru profesori este momentul în care pot lua o pauză reală, după un semestru intens.

Vacanţa de iarnă începe pe 20 decembrie

Vacanța începe oficial sâmbătă, 20 decembrie, și se încheie marți, 7 ianuarie. În această perioadă intră:

zilele libere de Crăciun,

zilele libere de Anul Nou,

sărbătorile legale de la început de an (6 și 7 ianuarie).

În total: 19 zile de repaus, fără cursuri, fără teme și fără ore remediale.

Elevii revin la şcoală pe 7 ianuarie

Elevii și profesorii se întorc în bănci miercuri, 8 ianuarie 2026, când începe următorul modul de învățare. Pentru unii, revenirea va fi treptată, pentru că primele zile după vacanță sunt, de obicei, dedicate recapitulărilor și adaptării la ritmul școlar.

Câte zile libere au angajaţii cu ocazia Crăciunului şi Anului Nou

Luna decembrie vine cu veşti bune atât pentru angajaţi, cât și pentru elevi. Pe de o parte, salariații vor beneficia de două minivacanțe legale, iar pe de altă parte, elevii intră într-o vacanță de iarnă care se anunță generoasă.

În decembrie 2025 sunt trei zile libere legale:

1 decembrie – Ziua Națională a României, care cade într-o zi de luni, oferind astfel un weekend prelungit pentru mulți angajați.

25 decembrie – Crăciunul.

26 decembrie – A doua zi de Crăciun.

