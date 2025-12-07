Autocar cu 69 de turişti italieni, accident de groază pe DN1, în Sinaia. Două femei au ajuns la spital

Un accident rutier a avut loc pe DN1. Un autocar cu 71 de pasageri şi un autoturism în care se aflau 4 persoane s-au ciocnit la intrare în staţiunea Sinaia.

Update: În autocarul implicat duminică în accidentul de la Sinaia se aflau 69 de turişti italieni, dintre aceştia fiind rănită şi transportată la spital o singură persoană, o femeie în vârstă de 38 de ani.

De asemenea, a mai fost rănită şi dusă la spital pentru îngrijiri o tânără în vârstă de 22 de ani, româncă, ghid al grupului de turişti, au mai precizat sursele menţionate.

Inspectoratul Judeţean de Poliţie (IJP) Prahova a informat că accidentul a fost produs de o femeie în vârstă de 39 de ani, conducătoare a unui autoturism, care a intrat în coliziune cu autocarul pe Drumul Naţional DN1, pe raza oraşului Sinaia.

"Poliţiştii din cadrul Serviciului Rutier au fost sesizaţi, la data de 7 decembrie a.c., cu privire la producerea unui accident rutier pe Drumul Naţional 1, pe raza oraşului Sinaia. Aceştia s-au deplasat la faţa locului şi din primele cercetări efectuate, a rezultat că o femeie de 39 de ani ar fi condus un autoturism pe Drumul Naţional 1, pe raza oraşului Sinaia, din direcţia Braşov către Bucureşti şi ar fi intrat în coliziune cu un autocar, condus de un bărbat de 40 de ani.

În urma producerii accidentului rutier, a rezultat vătămarea corporală a unei femei de 38 de ani, pasageră în autoturism şi a unei tinere de 22 de ani, pasager (ghid) în autocar, care au fost transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate", au transmis reprezentanţii IJP Prahova.

Cei doi conducători auto au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ în ambele cazuri.

Un accident rutier rutier s-a petrecut, în Sinaia, între un autocar, cu 71 de pasageri și un autoturism cu 4 ocupanți. La față locului au fost trimise imediat două autospeciale de stingere, alte două ambulanțe SMURD și trei ambulanțe din partea Serviciului de Ambulanță Județean Prahova.

Două persoane au fost duse la spital de către ambulanțele SAJ. Acestea au suferit traumatisme usoare, sunt în stare de conștiență.

Pasagerii autocarului au fost preluați de un alt autocar pentru a-și continua deplasarea.

Au intervenit pompierii cu 2 autospeciale de stingere, 2 ambulanțe SMURD, iar SAJ Prahova a mobilizat alte 3 ambulanțe pentru gestionarea situației. Este vorba despre o tamponare în care au fost asistate medical cinci persoane: un ocupant de la bordul autoturismului și alți patru ocupanți din autocar, care au suferit atacuri de panică.

ISU Prahova precizează că „nu sunt probleme deosebite” și că va reveni cu informații dacă apar modificări ale situației la fața locului.

Împrejurările producerii accidentului vor fi stabilite de către autoritățile abilitate.

