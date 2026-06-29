Canicula amână, pentru prima dată, examenul de bacalaureat! Din cauza codului roşu, proba de mâine de la matematică sau istorie a fost reprogramat după ce candidaţii s-au plâns astăzi de de căldura din săli. Mai mulţi elevi din Bucureşti şi Cluj au avut nevoie de ajutor medical. La nivel naţional, doar un sfert din licee au instalaţii de climatizare.

Pentru 131.000 de candidaţi, marea provocare de la proba de Limba Română a fost canicula. Aparate de climatizare în toate salile de examen. Asa ar fi trebuit sa arate mediul ideal pentru copiii care au dat examen pe codul roşu de caniculă. Multe dintre centrele de examen nu au avut nici ventilatoare. De exemplu, această şcoală este clădire monument istoric şi s-a bazat doar pe ferestrele larg deschise.

Rezultatele vor fi afisate marţea viitoare

La Cluj, trei elevi cărora li s-a facut rău au reuşit cu greu să ducă proba pana la căpăt. "Era o căldură infernală. A fost foarte, foarte rău. Jaluzelele erau rupte, bătea soarele pe noi, nu erau nici măcar ventilatoare, să nu mai vorbim de aer condiţionat", spune o elevă. Poezia i-a pus, apoi, în dificultate pe unii candidaţi. Bacovia şi Arghezi au fost principalele subiecte de rezolvat, deşi pariurile făcute de liceeni pe internet înclinau spre proză. 22 de elevi au fost eliminati pentru ca au incercat sa copieze, iar peste 2.100 au lipsit de la examen.

Articolul continuă după reclamă

"Frustrarea lor va fi intotdeauna de ce nu a cazut proza, pentru ca asta isi doresc ei, dar sunt convinsa ca la poezie s-au descurcat, Nu a fost mai greu decat la simulare. au avut blaga, mai sofisticat", a declarat Mihaela Fildan, profesoară de Limba Română. Abia dupa finalul probei, Ministerul Educaţiei a anunţat că amână pentru miercuri proba obligatorie de mâine la matematica sau istorie. Joi, candidaţii vor susţine examen la proba la alegere. Rezultatele vor fi afisate marţea viitoare.