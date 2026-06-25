În timp ce politicienii se ceartă, în ţară nemulţumirea creşte. Profesorii au ieşit din nou în stradă, de unde ameninţă cu boicotarea examenului de Bac şi cu blocarea începutului de an şcolar. Angajaţii din Educaţie au strâns 160 de mii de semnături pentru anularea legii salarizării, care le taie din venituri.

Profesorii au mutat în această săptămână protestul de la Palatul Victoria, la Parlament. Angajaţii din Educaţie cer aleşilor să modifice legea salarizării. Ei vor să nu mai fie comasate şcoli, să crească bursele pentru elevi, dar şi salariile pentru profesori.

Își doresc profesorii ce își doreau și săptămâna trecută când au blocat Bucureștiul și acum câteva luni când amenințau că blocau examenele; nu s-a întâmplat acest lucru, dar vin cu o nouă avertizare de dată această - începutul anului școlar si probleme pentru aceaa perioada.

Mirela este educatoare şi a venit la protest însoţită de copiii ei, Mihai si Zian.

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“Consider că copiii sunt cei mai afectați de aceste măsuri de austeritate, eu predau la grădiniță, numărul de elevi a crescut, condițiile s-au înrăutățit. Noi ne dorim un viitor mai bun pentru copii” , spune Mirela, educatoare în Bucureşti.

“Toate măsurile au afectat direct copiii şi ne gândim ce amintiri vor avea peste câţiva ani copiii noştri, vor avea amintirea unor clase supraaglomerate în care se sufocă, vor avea amintirea unor profesori trişti”, spune un alt cadru didactic.

O profesoară de limba română a venit de la Craiova, are 20 de ani de carieră şi face naveta în mediul rural în fiecare zi 50 de kilometri.

Reporter: Cât câstigă un profesor cu 20 de ani la catedră?

Profesor: Peste 6.000 și un pic după ce mi s-a redus norma de hrană. E o mare reponsabilitate să primim telefoane, să răspundem pe grupuri de Whatsapp. În jur de 8 mii ar trebui la vechimea pe care o am eu la catedră. Povestea mea e că de peste 20 de ani sunt revoltată pe toate politicile care s-au luat în acest sistem de învăţământ, doar că această lege a salarizării pune cumva crucea pe mormântul Educației