Campionul României la Inteligență Artificială, în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”

La doar 18 ani, Matei Neacșu este unul dintre cei mai performanți elevi din România în domeniile care vor defini viitorul tehnologiei. Este elev al Liceului Teoretic Internațional de Informatică București, unde studiază cu bursă integrală datorită rezultatelor academice, și membru al loturilor naționale de Matematică, Informatică și Inteligență Artificială. În 2026, Matei a obținut locul I la Olimpiada Națională de Inteligență Artificială.

Datorită performanțelor excepționale, Matei a fost înscris în campania națională „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României. Proiectul promovează tineri cu rezultate remarcabile, care pot contribui prin educație, cercetare și performanță la dezvoltarea societății.

Drumul lui Matei spre performanță a început devreme. Încă din grădiniță, matematica devenise pentru el mai mult decât o materie. Petrecea ore întregi rezolvând probleme tot mai dificile, iar curiozitatea pentru lumea din jur a fost alimentată și de discuțiile cu bunicul său.

Fizica a apărut firesc în această poveste. În muzeele tehnice pe care le vizita, bunicul îi explica mecanismele și principiile din spatele exponatelor, iar fascinația pentru felul în care funcționează lucrurile s-a transformat treptat într-o direcție de studiu. În clasa a cincea, Matei a descoperit programarea în C++, iar matematica, informatica și fizica au devenit principalele repere ale parcursului său academic.

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Rezultatele au venit rapid și constant. La Olimpiada Națională de Informatică, Matei a obținut locul I doi ani consecutiv și medalii de aur la fiecare ediție desfășurată între 2021 și 2025. La matematică, a câștigat locul I în 2023 și medalii de aur între 2023 și 2025. În 2025, a urcat pe prima treaptă a podiumului și la Olimpiada Națională de Statistică, alături de echipa sa.

Performanțele naționale au fost completate de rezultate importante pe scena internațională. Matei a obținut medalii de aur la Olimpiada Balcanică de Matematică pentru Juniori, la Olimpiada Balcanică de Informatică pentru Juniori, la Olimpiada Balcanică de Informatică pentru Seniori și la Olimpiada Internațională de Informatică pe Echipe. A câștigat, de asemenea, medalia de argint la Olimpiada Europeană de Informatică pentru Juniori și s-a clasat pe locul al patrulea la Olimpiada Europeană de Statistică. În prezent, tânărul se pregătește să reprezinte România la Olimpiada Balcanică de Informatică pentru Seniori, programată în septembrie 2026.

Dincolo de propriile rezultate, Matei este implicat și în pregătirea altor elevi. Susține cursuri de matematică și informatică pentru copii mai mici și participă la organizarea unor concursuri naționale și internaționale. Este membru al Comitetului Științific al International Programming Contest - Info(1) Cup.

Pregătirea lui a fost completată de programe academice internaționale, printre care APEX–Maths, ACTS – Algorithm and Code Training School, MSciTeh – Școala de Vară de Știință și Tehnologie de la Măgurele, International Mathematics Camp din China și Osijek Competitive Programming Camp din Croația. Aceste experiențe i-au consolidat formarea în matematică, informatică, algoritmică și cercetare științifică. În această vară, Matei va continua pregătirea la APEX–Maths, în Republica Moldova, și la ACTS – Algorithm and Code Training School, în Germania.

Performanțele lui Matei Neacșu arată că România are tineri care pot ține pasul cu marile centre internaționale de educație și cercetare. Într-un moment în care inteligența artificială redefinește felul în care învățăm, muncim și inovăm, Matei reprezintă generația care nu doar folosește tehnologia, ci se pregătește să contribuie la dezvoltarea ei.