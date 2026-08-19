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Raluca Turcan depune un proiect de lege care amână cu 4 ani introducerea examenului de admitere la liceu

Elevi cu părinţi, după un examen Raluca Turcan depune un proiect de lege care amână cu 4 ani introducerea examenului de admitere la liceu - Hepta
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Redactia Observator | Timp citire: 2 minute
Publicat la 19.08.2026, 11:17 | Modificat la 19.08.2026, 11:19

Deputata PNL Raluca Turcan a anunţat miercuri că depune o propunere legislativă prin care noile modalităţi de admitere la liceu şi de testare a performanţelor elevilor la finalul clasei a VIII-a să intre în vigoare începând cu generaţia copiilor înscrişi în clasa a V-a în anul şcolar 2026 - 2027.

"Admiterea la liceu şi Evaluarea Naţională a elevilor la finalul clasei a VIII-a pot să fie procese mult mai bune şi mai corecte decât cele din prezent. Altfel, nu se justifică o schimbare! Pentru că lucrurile bune nu se fac în grabă, depun o propunere legislativă, prin care noile modalităţi de admitere la liceu şi de testare a performanţelor elevilor la finalul clasei a VIII-a să intre în vigoare începând cu generaţia de elevi înscrişi în clasa a V-a în anul şcolar 2026 - 2027", a scris Turcan, pe Facebook.

Potrivit deputatei, în perioada următoare, "asociaţiile de părinţi, de profesori, de elevi, experţi în educaţie şi autorităţi publice centrale vor avea dificila sarcină de a identifica cele mai bune modalităţi pentru a aduce cu adevărat performanţă în şcoală şi pentru a combate flagelul abandonului şcolar, care este cel mai pronunţat în jurul clasei a VIII-a".

"Soluţia cea mai bună vine dintr-o dezbatere publică cât mai largă şi aplicată. Îmi exprim speranţa ca actuala conducere a Camerei Deputaţilor să pună acest proiect pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare de săptămâna viitoare, pentru că nu este un proiect cu miză politică, dar este un proiect cu o miză uriaşă pentru viitorul generaţiilor viitoare", a transmis Raluca Turcan.

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Redactia Observator
Redactia Observator
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