Rezultate LOTO 6/49, duminică 16 noiembrie 2025. Numerele extrase la tragerile loto de azi

Duminică, 16 noiembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 13 noiembrie, Loteria Română a acordat 18.800 de câștiguri în valoare totală de peste 1,59 milioane de lei.

Rezultate LOTO 6/49, duminică 16 noiembrie 2025.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 655.600 de lei (aproximativ 129.000 de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,07 milioane de lei (peste 801.700 de euro).

Rezultate LOTO 6 din 49.

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40:

Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49:

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 38,56 milioane de lei (peste 7,58 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este în valoare de peste 93.500 de lei. La Noroc Plus, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 143.000 de lei (peste 28.100 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 310.000 de lei (aproximativ 61.000 de euro). La Super Noroc se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 52.300 de lei.

Rezultate LOTO 6/49.

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker: 20, 14, 24, 31, 34 + 18

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus: 2 3 5 6 3 7

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc: 5 8 8 5 2 4

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc: 3 2 9 2 0 7 1

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40: 9, 36, 35, 11, 14, 5

Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49: 39, 7, 44, 9, 5, 43

