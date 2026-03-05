Antena Meniu Search
x

Curs valutar

LOTO 6/49 joi 5 martie 2026. Numerele câştigătoare de azi

Noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc vor avea loc joi, 5 martie, după ce la tragerile loto de duminică, 1 martie, Loteria Română a acordat peste 41.100 de câştiguri în valoare totală de peste 3,76 milioane de lei.

de Alexandru Badea

la 05.03.2026 , 07:20
LOTO 6/49 joi 5 martie 2026. Numerele câştigătoare de azi

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de 4,22 milioane de lei (peste 828.500 de euro), iar la Noroc este în joc un report cumulat de 4,71 milioane de lei (924.700 de euro).

Rezultate LOTO 6 din 49. Numerele loto câştigătoare azi, 5 martie

  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker: 
  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus: 
  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc: 
  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc:
  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40: 
  • Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49: 
Articolul continuă după reclamă

La Joker, la categoria I, se consemnează un report în valoare de 55,66 milioane de lei (10,92 milioane de euro). La Noroc Plus este în joc un report la categoria I în valoare de 183.300 de lei (35.900 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, reportul depăşeşte 1,31 milioane de lei (257.800 de euro), în timp ce la Super Noroc este în joc un report la categoria I în valoare de 74.900 de lei.

Rezultate LOTO 6 din 49. Ultimele numere câştigătoare

  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker: 17, 18, 5, 31, 24 + 11
  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus: 8 0 8 4 8 9
  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc: 6 3 5 9 6 2
  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc: 4 7 1 9 7 8 6
  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40:  18, 4, 2, 24, 8, 13
  • Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49: 38, 24, 36, 15, 1, 26

Duminică, la tragerea Noroc s-a câştigat premiul de categoria a II-a în valoare de 425.462,40 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe joaca.loto.ro. La acelaşi joc, s-a câştigat premiul de categoria a III-a în valoare de 79.971,60 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie loto din Bucureşti, sector 2.

La tragerea Joker, s-a câştigat premiul de categoria a II-a în valoare de 581.921,55 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe bilete.loto.ro. 

Alexandru Badea
Alexandru Badea Like

În presa online de 10 ani, iar din 2020 este redactorul-şef al site-ului www.observatornews.ro

loto 6 49 trageri loto premii loto numere castigatoare loto
Înapoi la Homepage
Gestul uriaş făcut de Cosmin Olăroiu pentru 10 elevi români blocaţi în Dubai, la 5.000 km de casă
Gestul uriaş făcut de Cosmin Olăroiu pentru 10 elevi români blocaţi în Dubai, la 5.000 km de casă
Îngrijorări legate de sănătatea președintelui Donald Trump. Precizările făcute de echipa medicală
Îngrijorări legate de sănătatea președintelui Donald Trump. Precizările făcute de echipa medicală
Pleci cu mașina electrică sau pe GPL în Grecia? Atenție, un detaliu esențial poate face diferența între vacanță fără griji și probleme neașteptate. Avertismentele specialiștilor
Pleci cu mașina electrică sau pe GPL în Grecia? Atenție, un detaliu esențial poate face diferența între vacanță fără griji și probleme neașteptate. Avertismentele specialiștilor
Iranul era o țară complet diferită față de ce vedem acum. Cum arăta viața înainte de revoluția islamică din 1979
Iranul era o țară complet diferită față de ce vedem acum. Cum arăta viața înainte de revoluția islamică din 1979
Ruxandra Luca, mesaj emoționant! Ce spune frumoasa prezentatoare
Ruxandra Luca, mesaj emoționant! Ce spune frumoasa prezentatoare
Comentarii


Întrebarea zilei
Cereţi sfaturi bunicilor pentru o viaţă lungă şi sănătoasă?
Observator » Evenimente » LOTO 6/49 joi 5 martie 2026. Numerele câştigătoare de azi