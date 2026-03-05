LOTO 6/49 joi 5 martie 2026. Numerele câştigătoare de azi

Noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc vor avea loc joi, 5 martie, după ce la tragerile loto de duminică, 1 martie, Loteria Română a acordat peste 41.100 de câştiguri în valoare totală de peste 3,76 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de 4,22 milioane de lei (peste 828.500 de euro), iar la Noroc este în joc un report cumulat de 4,71 milioane de lei (924.700 de euro).

La Joker, la categoria I, se consemnează un report în valoare de 55,66 milioane de lei (10,92 milioane de euro). La Noroc Plus este în joc un report la categoria I în valoare de 183.300 de lei (35.900 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, reportul depăşeşte 1,31 milioane de lei (257.800 de euro), în timp ce la Super Noroc este în joc un report la categoria I în valoare de 74.900 de lei.

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker: 17, 18, 5, 31, 24 + 11

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus: 8 0 8 4 8 9

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc: 6 3 5 9 6 2

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc: 4 7 1 9 7 8 6

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40: 18, 4, 2, 24, 8, 13

Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49: 38, 24, 36, 15, 1, 26

Duminică, la tragerea Noroc s-a câştigat premiul de categoria a II-a în valoare de 425.462,40 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe joaca.loto.ro. La acelaşi joc, s-a câştigat premiul de categoria a III-a în valoare de 79.971,60 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie loto din Bucureşti, sector 2.

La tragerea Joker, s-a câştigat premiul de categoria a II-a în valoare de 581.921,55 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe bilete.loto.ro.

