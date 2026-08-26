Evaluarea Națională se pregătește din nou pentru schimbări. După rezultatele din acest an, Ministerul Educației ia măsuri care nu îi vizează doar pe elevi, ci și pe profesori. Și, ca la fiecare început de an școlar, apar reguli noi, planuri noi și schimbări care îi zăpăcesc deopotrivă pe părinți, copii și dascăli.

Ministerul Educației anunță intervenții pentru creșterea rezultatelor la Evaluarea Națională. Concret, pentru elevii din anii terminali care au avut anul trecut media generală sub 7 sunt pregătite ore remediale în fiecare săptămână. Iar intervenția începe chiar mai devreme: elevii din clasele a V-a până la a VII-a care au avut sub 6 la Română sau Matematică ar urma să primească, la rândul lor, sprijin suplimentar, pentru ca lacunele să nu se adune până în clasa a VIII-a.

Partea cu adevărat complicată este ce se întâmplă după Evaluarea Națională

Și profesorii intră în acest plan. Ar urma să aibă parte de asistența la ore, consiliere pedagogică și formare pentru predare diferențiată. Simulările obligatorii rămân și ele în ecuație. Dar partea cu adevărat complicată este ce se întâmplă după Evaluarea Națională. S-a vorbit despre un examen separat de admitere, pe care anumite licee l-ar fi putut organiza. Luni, Camera Deputaților a votat amânarea lui. Astăzi, însă, Senatul a întors situația pe toate părțile: Comisia pentru învățământ a respins eliminarea examenului, plenul a admis amendamentele, iar apoi proiectul a fost retrimis la aceeași Comisie, fără vot final. Următoarea rundă se joacă pe 1 septembrie

Articolul continuă după reclamă

Ce trebuie să înțelegem din toată această succesiune de schimbări? Că este nevoie de măsuri pentru rezultate mai bune, dar și de predictibilitate. Pentru că, deocamdată, cei care stabilesc regulile in Educatie par să se bâlbâie când ies la tablă. Iar elevii și profesorii nu pot fi pregătiți pentru un examen ale cărui reguli se schimbă din mers.