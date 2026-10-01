9 din 10 adolescenţi lasă deoparte inteligenţa lor şi o folosesc pe cea artificială cel puţin o dată pe lună, ca să rezolve probleme de matematică, sau să scrie eseuri. Profesorii şi psihologii îi avertizează, însă. Elevii care pun doar tehnologia la treabă în locul lor rămân cu lacune de cunoştinţe, îşi pierd încrederea în forţele proprii.

"Explică-mi mai simplu", "arată-mi unde am greșit" sau "dă-mi un exercițiu asemănător". Liceenii încep să adreseze asemenea cereri mai mult computerului decât profesorului.

"Cam foarte mult, câteodată. Dacă e ceva complicat, mă ajut de inteligență artificială, îmi uşurează din muncă. La teme îl întreb și fiecare întrebare direct cu butonul de la telefon când îi zici pe voce și se răspunde", spun adolescenţii.

Reporter: Te gândeşti măcar la rezolvare înainte?

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Adolescent: Nu.

Aproape jumătate din adolescenți folosesc frecvent inteligența artificială ca să rezolve teme și activități școlare, conform unui studiu la care au participat 1.000 de liceeni cu vârste cuprinse între 16 şi 18 ani.

"Îl mai fentez așa puțin să dea răspunsul un pic pe înțelesul meu. Îi spun dacă pot să scurteze puțin răspunsul, ca să fie atât pe înțelesul meu, ca să reușesc să nu-l fac mereu ca Chat GPT-ul", spune un elev.

Cum îşi dau seama profesorii că liceeni folosesc inteligența artificială

Când elevii nu ştiu să explice tema, profesorii îşi dau seama că liceenii au trişat.

"Studiile arată că deja se pierde foarte mult din IQ, în special și din zona de inteligență emoțională și ne lipsește extraordinar de mult, începe să lipsească din școli partea de gândire critică", explică Pompei Mititean, profesor de economie.

"Păi le vedem aproape zilnic la sala de clasă, cu cât ei folosesc mai mult inteligența artificială și în general, cu când stau mai mult pe telefoane, calculator, cu atât ei devin mai dezinteresați. De aici scade atenția și concentrarea", menţionează Ioan Mirela, profesoară de limba şi literatura română.

Elevii îşi expun datele personale, fără a avea legătură cu lecţiile

Elevii care folosesc chatbot-urile trebuie să ştie că îşi expun datele personale când îşi fac temele cu inteligenţa artificială.

Fotografiezi exercițiul, îl trimiți în aplicație și primești rezolvarea. Dar unele aplicații pentru teme cer și acces la locație, microfon sau lista de contacte. Iar un simplu "accept" poate însemna că le dai acces la informații personale, fără legătură cu lecția.

Dacă elevii lasă constant inteligenţa artificială să gândească în locul lor rămân cu goluri de învăţare. Dificultăți asociate analfabetismului funcțional îi pot împiedica să obţină posturi bine plătite mai târziu.