Protestele elevilor din Franța au escaladat în mai multe orașe, unde manifestațiile au fost însoțite de incendii, distrugeri, atacuri asupra mijloacelor de transport și confruntări cu forțele de ordine. În mai multe localități, containerele de gunoi și mașini au fost incendiate, iar în unele cazuri focul s-a extins la clădirile liceelor. Directorul unei unități de învățământ a fost lovit de proiectile pirotehnice.

Incendii și violențe la protestele elevilor din Franța. Licee, mașini și baricade au fost cuprinse de flăcări - Capură X

La Nantes, un incendiu a izbucnit joi dimineață, în jurul orei 8, în holul de intrare al liceului Nelson Mandela. Transportul public din zonă a fost oprit, iar forțele de ordine au intervenit pentru dispersarea mulțimii. Potrivit martorilor, jandarmii au folosit gaze lacrimogene.

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În timpul blocării liceului La Joliverie din Nantes, tineri cu fețele acoperite au mutat containere pentru a le da foc cu benzină. Unul dintre tineri a luat foc.

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Directorul liceului Blaise-Pascal din Rouen a fost ținta unor tiruri cu proiectile pirotehnice și a fost lovit.

Ulterior, un incendiu de proporții a izbucnit la intrarea în liceu.

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Scene violente au fost raportate și la Toulouse. Mai multe incendii au fost provocate joi dimineață în timpul mobilizării elevilor, iar unul dintre focare a izbucnit chiar pe o cale de tramvai, perturbând circulația. Pompierii au intervenit pentru stingerea incendiilor.

La Marsilia, protestatarii au atacat mai multe autobuze ale companiei de transport public, în apropierea unor licee din nordul și estul orașului. Șoferii au fost nevoiți să își părăsească în grabă vehiculele, iar unul dintre conducătorii auto a fost agresat. Autoritatea de transport a denunțat comportamentul „iresponsabil” și a anunțat că va depune plângere pentru agresiunile și pagubele provocate.

Tot la Marsilia, în fața liceului Saint-Exupéry, un mașină de pompieri a fost înconjurat de tineri, potrivit unei surse din poliție. Protestatarii ar fi urcat pe vehicul, l-ar fi jefuit și, ulterior, i-ar fi dat foc. Camionul ar fi fost cuprins în întregime de flăcări.

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Incidente grave au fost înregistrate și la Nisa și Antibes. În departamentul Alpes-Maritimes au fost raportate 39 de interpelări, dintre care șase în timpul nopții. Două persoane au fost reținute după intrarea într-un liceu din Menton.

Prefectura a anunțat „tensiuni puternice” la Nisa și Antibes. La Nisa au fost semnalate persoane cu fețele acoperite, tiruri cu mortiere și pubele incendiate. Trei ale forțelor speciale au fost desfășurate în apropierea liceelor Parc-Impérial și Magnan, după incidentele din ziua precedentă.

La Roubaix, ușa de acces și fațada liceului Léonard de Vinci au fost incendiate, potrivit martorilor citați de presa locală. Imagini publicate pe rețelele sociale arată flăcări la intrarea în instituție. Tinerii ar fi incendiat mai întâi pubele, înainte ca focul să cuprindă ușa liceului.

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Pompierii și poliția au intervenit, iar forțele de ordine au folosit gaze lacrimogene pentru dispersarea mulțimii. Cursurile de la Léonard de Vinci au fost anulate pentru întreaga zi. Scene similare au fost raportate și în apropierea liceelor Jean-Moulin și Baudelaire din Roubaix, unde au fost demontate grilaje și incendiate pubele.

Și la liceul Albert Camus situația a devenit tensionată, după ce un incendiu de pubelă a început să afecteze fațada clădirii. În Grenoble au fost raportate, de asemenea, baricade incendiate, iar poliția a intervenit pentru dispersarea protestatarilor.

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Violențele au venit după mai multe zile de blocaje ale liceelor din Franța. Miercuri, autoritățile franceze raportau deja sute de unități de învățământ perturbate, iar ministrul Educației, Édouard Geffray, declara că zeci de elevi și membri ai personalului fuseseră răniți de la începutul mobilizării.

Ministrul de Interne, Laurent Nuñez, anunțase anterior 440 de interpelări în legătură cu incidentele produse în jurul liceelor, aproximativ două treimi dintre persoanele interpelate ajungând în custodie pentru audieri.

Protestele au început prin blocarea intrărilor în licee și s-au extins în mai multe orașe din Franța. Elevii cer mai multe resurse pentru sistemul de învățământ, personal didactic suplimentar și condiții mai bune de studiu. Potrivit datelor prezentate de ministrul de Interne, mobilizarea a ajuns la aproximativ 180 de licee, în special în zonele academice Créteil și Versailles, dar și în orașe precum Lille, Lyon, Grenoble și Nisa.

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Organizațiile de elevi și studenți au cerut continuarea blocajelor și pentru 1 octombrie. Mobilizarea s-a extins între timp și către universități, sindicatele studențești solicitând, la rândul lor, investiții mai mari în sistemul public de educație și condiții mai bune de studiu.

Autoritățile franceze au transmis că dreptul la protest este protejat, însă acțiunile violente și blocarea totală a instituțiilor nu sunt tolerate.

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