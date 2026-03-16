Simulare Evaluare Naţională, Limba Română. Examenul se desfăşoară în peste 97% dintre şcoli

Simularea Evaluării Naţionale începe luni, cu proba de Limba şi Literatura Română. Cele mai recentedate ale Ministerului Educaţiei arată că examenul se desfăşoară î peste 97% dintre şcoli. 127 de şcoli nu organizează simularea pentru Evaluarea Naţională, ca urmare a boicotului profesorilor.

Conform datelor prezentate vineri de Ministerul Educaţiei, în 4527 de unităţi de învăţământ, reprezentând 97,27% din total, se organizează simularea: 4527 (97.27%). În alte 127 de unităţi de învăţământ, simularea nu va fi organizată, acestea reprezentând 2,73%. În ceea ce priveşte numărul evaluatorilor înscrişi pe platformă, s-au înscris aproximativ 5.000 pentru Limba română, aproximativ 4.500 pentru matematică şi aproximativ 300 pentru proba de limba maternă.

Numărul estimativ de elevi care au participat deja la simulări organizate la nivel de judeţ este de 77.000. Simularea Evaluării Naţionale se desfăşoară în perioada 16 -18 martie, ordinea probelor fiind: Limba şi Literatura Română, Matematica şi Limba maternă. Rezultatele sunt aşteptate în 30 martie.

Ce spun sindicatele

Sindicatele din Educaţie au avertizat săptămâna trecută că "simulările la examenele naţionale vor fi serios perturbate". Conform sindicaliştilor, în urma referendumului organizat de FSLI şi FSE "SPIRU HARET", rezultatele arată "un nivel uriaş de nemulţumire în rândul angajaţilor din învăţământ".

Peste 73.000 de angajaţi (peste 50% din profesorii membri de sindicat) au decis prin semnătură să NU participe la simulările examenelor naţionale, au anunţat sindicatele din învăţământ. De asemenea, peste 40.000, reprezentând aproximativ 28%, au optat direct pentru grevă în această perioadă.

Ce a declarat ministrul Educaţiei

"Simularea examenelor naţionale reprezintă un exerciţiu valoros pentru copii şi le mulţumesc tuturor celor care şi-au exprimat interesul şi disponibilitatea de a participa la aceste activităţi. Ministerul Educaţiei şi Cercetării a desfăşurat în această perioadă activităţile pentru care are o responsabilitate în acest sens – acelea prin care asigură cadrul pentru ca aceste simulări să se poată desfăşura acolo unde şcolile îşi exprimă disponibilitatea de a organiza.

Precizez totodată că, din informaţiile primite din partea inspectoratelor, mai mult de jumătate dintre elevii înscrişi în clasa a VIII-a au trecut deja, în cursul acestui an şcolar, printr-o experienţă similară, datorită simulărilor organizate la nivel judeţean. Respect dreptul profesorilor de a-şi exprima nemulţumirile şi, aşa cum am afirmat, sunt deschis dialogului cu reprezentanţii federaţiilor sindicale, precum şi direct cu profesorii, elevii şi studenţii", a scris pe Facebook Ministrul Educaţiei Mihai Dimian.

