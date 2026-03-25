Barem şi subiecte simulare Bacalaureat 2026 la proba la alegere a profilului. Cum trebuiau rezolvate cerinţele

Elevii de clasa a XII-a și a XIII-a care au susținut simularea examenului de Bacalaureat 2026, la proba la alegere a profilului și specializării, pot consulta subiectele și baremul de corectare publicate de Ministerul Educației.

Simularea Bac 2026 a continuat miercuri cu proba la alegere a profilului și specializării, unde elevii au susținut examene la discipline precum fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, logică, psihologie, economie, sociologie sau filosofie.

Simularea examenului de Bacalaureat 2026 a debutat luni cu proba scrisă la Limba și literatura română, iar marți elevii au susținut proba obligatorie a profilului, la Matematică sau Istorie.

Simulările Bac 2026 au rolul de a-i ajuta pe elevi să se familiarizeze cu structura subiectelor de examen, să își evalueze nivelul de pregătire și, dacă este necesar, să își corecteze lacunele înainte de examenul final.

Subiecte și barem simulare Bac 2026. Proba la alegere a profilului

Ministerul Educației a publicat baremul de evaluare și notare pentru proba la alegere a profilului, care include:

punctajele acordate pentru fiecare exercițiu

criteriile de corectare

modul de calcul al notei finale

Baremul este esențial pentru elevi, deoarece le permite să compare răspunsurile proprii cu soluțiile corecte și să estimeze nota obținută la simulare.

Când se afișează rezultatele la simularea Bacalaureatului 2026

Potrivit calendarului oficial, rezultatele simulării Bac 2026 vor fi afișate pe 16 aprilie.

Notele vor fi publicate în format anonimizat, pe baza unui cod individual primit de fiecare elev, pentru a respecta regulile privind protecția datelor personale.

Consultarea baremului îi ajută pe elevi să înțeleagă unde au greșit, să identifice punctele slabe şi să se pregătească mai eficient pentru examenul din vară.

Se pot contesta notele de la simulare Bac 2026?

Rezultatele obținute la simulare nu se contestă. Acestea nu se trec în catalog, în mod obișnuit.

Totuși, în cazuri excepționale, elevii pot solicita trecerea notei în catalog, printr-o cerere scrisă.

Simularea are rolul de a familiariza elevii cu structura examenului, de a identifica nivelul de pregătire a acestuia, dar şi de a ajuta profesorii să adapteze metodele de predare. Rezultatele sunt analizate la nivelul școlilor, în cadrul discuțiilor cu elevii, părinții și profesorii.

Calendarul examenului național de Bacalaureat 2026

Sesiunea iunie - iulie 2026. Probe de competențe Bac 2026:

2 - 4 iunie: Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen

4 iunie: Încheierea cursurilor pentru elevii claselor a XII-a și a XIII-a

8 - 10 iunie: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A

10 - 11 iunie: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B

11 - 12 iunie: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională - proba C

15 - 17 iunie: Evaluarea competențelor digitale - proba D

Sesiunea iunie - iulie 2026. Probe scrise Bac 2026:

29 iunie: Limba și literatura română - proba E.a)

30 iunie: Proba obligatorie a profilului - proba E.c)

2 iulie: Proba la alegere a profilului și specializării - proba E.d)

3 iulie: Limba și literatura maternă - proba E.b)

Sesiunea iunie - iulie 2026. Rezultate și contestații Bac 2026

7 iulie: Afișarea rezultatelor inițiale la probele scrise (până la ora 12:00) și vizualizarea lucrărilor; depunerea contestațiilor între orele 14:00 - 18:00

8 - 9 iulie: Continuarea vizualizării lucrărilor și depunerea contestațiilor

9 - 10 iulie: Soluționarea contestațiilor

13 iulie: Afișarea rezultatelor finale

Sesiunea iulie - august 2026. Probe de competențe Bac 2026:

14 - 21 iulie: Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a celor care au promovat examenele de corigențe

3 - 4 august: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A

4 - 5 august: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B

6 - 7 august: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională - proba C

5 - 6 august: Evaluarea competențelor digitale - proba D

Sesiunea iulie - august 2026. Probe scrise Bac 2026:

10 august: Limba și literatura română - proba E.a)

11 august: Proba obligatorie a profilului - proba E.c)

12 august: Proba la alegere a profilului și specializării - proba E.d)

13 august: Limba și literatura maternă - proba E.b)

Sesiunea iulie - august 2026. Rezultate și contestații Bac 2026:

18 august: Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor (14:00 - 18:00)

19 - 20 august: Continuarea vizualizării lucrărilor și depunerea contestațiilor;

20 - 21 august: Soluționarea contestațiilor

24 august: Afișarea rezultatelor finale

