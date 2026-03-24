Barem simulare Bacalaureat la Matematică. Cum trebuiau rezolvate subiectele

Calendarul simulării probelor la Bac 2026

În conformitate cu Anexa 2 la O.M.E. nr. 6.059 din 29 august 2025, Calendarul simulării probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2025 - 2026, este următorul:

23 martie 2026 - Proba E) a) - probă scrisă - Limba și literatura română

24 martie 2026 - Proa E) c) - probă scrisă - proba obligatorie a profilului

25 martie 2026 - Proba E) d) - probă scrisă - proba la alegere a profilului sau specializării

26 martie 2026 - Proba E) b) - probă scrisă - Limba și literatura maternă

3 aprilie 2026 - Comunicarea rezultatelor

Când şi cum se anunţă rezultatele de la simulare

Rezultatele obținute de elevi la probele scrise ale simulării examenului de Bacalaureat 2026 nu sunt afișate și nu sunt făcute publice. Rezultatele obținute la probele scrie ale simulării examenului de Bacalaureat 2026 nu se contestă.

Comunicarea rezultatelor obținute la simularea examenului național de Bacalaureat în anul școlar 2025-2026 se face anonimizat, utilizându-se codurile individuale care înlocuiesc numele și prenumele candidaților și care au fost distribuite candidaților, pe bază de semnătură de primire, la prima probă susținută de aceștia.

În conformitate cu OME nr. 6.059 din 29 august 2025, rezultatele obținute de elevi la simularea examenului național de Bacalaureat 'sunt analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ în care s-au desfășurat aceste simulări, prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătățirea performanțelor școlare'. Notele obținute se trec în catalog doar la solicitarea scrisă a elevului sau a părintelui/tutorelui.

Unitățile de învățământ care obțin rezultate necorespunzătoare la simulările naționale sunt monitorizate și îndrumate constant de către inspectoratul școlar, în vederea îmbunătățirii performanțelor școlare ale elevilor.

Calendar Bacalaureat 2026

Sesiunea iunie-iulie 2026

2-4 iunie 2026 Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen

4 iunie 2026 Încheierea cursurilor pentru elevii claselor a XII-a/a XIII-a

8-10 iunie 2026 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A

10-11 iunie 2026 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B

11-12 iunie 2026 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională - proba C

15-17 iunie 2026 Evaluarea competențelor digitale - proba D

29 iunie 2026 Limba și literatura română - proba E.a) - probă scrisă

30 iunie 2026 Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - probă scrisă

2 iulie 2026 Proba la alegere a profilului și specializării - proba E.d) - probă scrisă

3 iulie 2026 Limba și literatura maternă - proba E.b) - probă scrisă

7 iulie 2026 Afișarea rezultatelor inițiale la probele scrise (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea

contestațiilor (în intervalul orar 14:00-18:00)

8-9 iulie 2026 Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

9-10 iulie 2026 Soluționarea contestațiilor

13 iulie 2026 Afișarea rezultatelor finale

Sesiunea iulie - august 2026

14-21 iulie 2026 Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele

de corigențe

3-4 august 2026 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A

4-5 august 2026 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B

5-6 august 2026 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională - proba C

6-7 august 2026 Evaluarea competențelor digitale - proba D

10 august 2026 Limba și literatura română - proba E.a) - probă scrisă

11 august 2026 Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - probă scrisă

12 august 2026 Proba la alegere a profilului și specializării - proba E.d) - probă scrisă

13 august 2026 Limba și literatura maternă - proba E.b) - probă scrisă

18 august 2026 Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea

contestațiilor (în intervalul orar 14:00-18:00)

19-20 august 2026 Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

20-21 august 2026 Soluționarea contestațiilor

24 august 2026 Afișarea rezultatelor finale

