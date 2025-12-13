Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Noua programă la Limba şi Literatura Română pentru liceu stârnește nemulțumiri. Ce spun elevii și profesorii

Dezbaterea publică cu privire la noua programă pentru a IX-a, la limba și literatura română, a ajuns la final, după ce a stârnit nenumărate controverse. În timp ce unii au susţinut modificările propuse, alţii le-au criticat dur.

de Angela Bertea

la 13.12.2025 , 12:00

Noile programe de la limba și literatura română de clasa a IX-a mai au o singură zi de dezbatere publică. Elevii vor studia după acestea de anul viitor, iar conținuturile au fost controversate. În loc de o abordate tematică, s-a revenit la una cronologică. Atât elevii, cât și unii profesori și experți au criticat conținuturile propuse de Ministerul Educației.

"Noua programă de Limba și Literatura Română a stârnit discuții aprinse în spațiul public, în special în ceea ce privește studiul literaturii. Potrivit proiectului, operele ar urma să fie studiate în ordine cronologică. Începând cu clasa a noua, elevii ar urma să studieze inclusiv cronicari, lucru care, spun contestatarii, ar descuraja cititul și ar putea genera probleme de înțelegere a textelor.", a transmis reporterul Observator, Angela Bertea

O altă problema principală a dezbaterii este și faptul că lipsesc viziunile pentru următoarele trei clase de liceu.

Articolul continuă după reclamă

"În plus, programa propusă de Limba și Literatura Română nu ar fi corelată cu cea de la istorie. O altă problemă semnalată este faptul că programa ar fi lipsită de viziune pentru următoarele trei clase de liceu. Cei interesați au putut trimite observații și propuneri, iar săptămâna viitoare ar urma să fie luată o decizie în baza acestei consultări publice. Practic, elevii care vor intra anul viitor la liceu vor putea studia, cel mai probabil, după programe școlare noi.", a explicat reporterul Observator

Angela Bertea
Angela Bertea Like

Curioasă din fire, îmi place să pun întrebări și să obțin răspunsuri. Pe unele le obțin mai ușor și repede, pe altele mai dificil. Dar, îmi place și să insist, ceea ce mă conduce spre ceea ce vreau să obțin.

programa scoala scoala limba romana modificari educatie
Înapoi la Homepage
Dumitru Dragomir a anunţat care e românul care a dat o lovitură colosală. Suma e ameţitoare
Dumitru Dragomir a anunţat care e românul care a dat o lovitură colosală. Suma e ameţitoare
Antonia, „în mijlocul unui coșmar medical”, după o intervenție estetică. Ce a pățit artista: „Putea fi un final tragic”
Antonia, „în mijlocul unui coșmar medical”, după o intervenție estetică. Ce a pățit artista: „Putea fi un final tragic”
Cum se califică Universitatea Craiova în primăvara europeană din Conference League după 1-2 cu Sparta Praga! Oltenii tremură după golul încasat în minutul 90
Cum se califică Universitatea Craiova în primăvara europeană din Conference League după 1-2 cu Sparta Praga! Oltenii tremură după golul încasat în minutul 90
Un miliardar cumpără masiv păduri în Amazon ca să nu mai fie tăiate: Ar fi salvat deja sute de milioane de copaci. Cine e Johan Eliasch
Un miliardar cumpără masiv păduri în Amazon ca să nu mai fie tăiate: Ar fi salvat deja sute de milioane de copaci. Cine e Johan Eliasch
Explozie devastatoare urmată de un incendiu. Mai multe persoane au fost rănite | VIDEO
Explozie devastatoare urmată de un incendiu. Mai multe persoane au fost rănite | VIDEO
Comentarii


Întrebarea zilei
Cum gestionaţi scumpirile de Crăciun?
Observator » Educaţie » Noua programă la Limba şi Literatura Română pentru liceu stârnește nemulțumiri. Ce spun elevii și profesorii