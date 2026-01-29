Noul an şcolar vine cu schimbări importante. În următoarele 10 zile, atât elevii cât şi părinţii pot avea un cuvânt important de spus în ceea ce priveşte modificările pentru noul curriculum. Proiectul a fost deja lansat în consultare publică şi prevede o serie de noutăţi.

Una dintre cele mai importante noutăţi este faptul că opţionalele nu vor mai fi organizate doar la nivel de clasă, ci pe grupe de elevi. Asta înseamnă că, elevi din clase diferite, dar cu interese comune pot participa la acelaşi curs opţional.

O altă schimbare importantă este introducerea co-predării. Mai exact, doi sau chiar mai mulţi profesori pot susţine împreună un opţional interdisciplinar, fie simultan, fie pe rând. Scopul e ca elevii să beneficieze de lecţii mai bine structurate şi de perspective diferite asupra aceleaşi teme.

Proiectul clarifică şi modul în care sunt consultaţi elevii şi părinţii atunci când se stabilesc opţionalele, astfel încât alegerile să reflecte mai bine dorinţele şi interesele lor. În plus, şcolile trebuie să monitorizeze şi să evalueze impactul acestor cursuri. În general, un opţional va fi proiectat pentru durata unui an şcolar cu o oră pe săptămână.

Documentul se află acum în consultare publică, iar cei interesaţi pot trimite propuneri şi sugestii către Ministerul Educaţiei.

