Măsurile de austeritate lovesc grav în învățământul din mediu rural. Tot mai mulţi profesori refuză posturile în şcolile de la ţară după ce primăriile în sarcina cărora Guvernul a lăsat plata navetei pentru dascăli spun că nu mai au bani. În judeţul Iaşi situaţia este deja gravă în mai multe comune.

Directorii din cele şase comune în care nu se mai decontează transportul pentru cadrele didactice care fac naveta se tem de faptul că, de anul viitor, vor fi nevoiţi să găsească soluţii.

Asta înseamnă că unele cadre didactice, cele care fac naveta mai de aproape sau locuiesc în comună, vor ajunge să predea şi obiecte pentru care nu sunt pregătiţi, vorbim despre un profesor de Istorie care ar putea ajunge să predea şi Geografie sau Educaţie Fizică.

Profesorii se tem de această măsură pentru că, în cazul profesorilor debutanţi, de exemplu, salariul este unul destul de mic, în jur de 3.500 – 4.000 de lei. Dacă vorbim despre o navetă care îi costă aproximativ 1.000 de lei pe lună, atunci aceste cadre didactice nu vor mai dori să facă naveta şi să predea acolo unde au fost repartizaţi.

Articolul continuă după reclamă

Directorii de şcoli speră că primarii vor găsi soluţii, sunt şase comune în această situaţie, în judeţul Iaşi.

În aproape toate aceste comune, peste jumătate dintre profesori şi învăţători fac naveta de departe.

Clara Mihociu Like Se spune că în fiecare glumă există și un sâmbure de adevăr. Cam așa am ajuns eu pe tărâmul presei. În glumă, un profesor mi-a spus că am voce de radio la finalul primului an de facultate. ➜

Întrebarea zilei Preferaţi operatorii reali sau pe cei cu Inteligenţă Artificială? Operatori reali Operatori AI

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰