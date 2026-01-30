Scaunul de la Educaţie nu-şi găseşte chiriaş. Ilie Bolojan a promis, când a preluat interimatul de la învăţământ, că până la finalul lunii ianuarie vine cu o propunere de ministru. Doar că o decizie pare o ecuaţie cu multe necunoscute. Nimeni nu acceptă oferta, iar sistemul arde, anunţă sindicatele. Profesorii ameninţă cu boicotarea simulărilor din martie şi grevă generală la examenele naţionale.

33 de zile şi numărătoarea continuă. După demisia lui Daniel David de la Ministerul Educaţiei, nimeni nu se înghesuie să ocupe scaunul. "Cât de curând cu putinţă, nu pot sa va dau un termen si anticipez intrebarea, niciun nume. Decizia trebuie luata si in cadrul pnl, pentru ca este un portofoliu care apartine Partidului Naţional Liberal, in momentul acesta decizia va fi comunicata", a declarat Ioana Dogioiu, purtător de cuvânt Guvernul României.

Educaţia a fost presărată cu scandaluri politice indiferent de cine a fost la cârma sistemului

Promisiunea interimarului Ilie Bolojan a fost finalul lunii ianuarie. Luna s-a terminat, dar ministrul nu s-a arătat deocamdată. Marilen Pirtea de la timişoara şi Luciana Antoci de la Iasi au fost primele două nume vehiculate pentru noul mandat. Niciunul dintre ei, însă, nu a acceptat prima ofertă. Au urmat şi mai mulţi rectori din universităţile din Bucureşti, dar şi numele unor consilieri ai premierului. "Convingerea mea este ca vom gasi o propunere bună. Pana la sfarsitul acestei luni sa venim cu o propunere în aşa fel încat cu aceilalti colegi din guvern sa poata lucra la pregatirea bugetului care ar urma sa fie adopotata in a doua jumatate a lunii februarie", a declarat Ilie Bolojan, premierul României.

Căciula problemelor din educaşie e mare pentru viitorul ministru, spune preşedintele României, Nicuşor Dan. "Este un sistem subfinantat de ani de zile sistemul de educatie. Am spus ca e gest de curaj si astept sa vina aceasta persoana care sa aiba si anvergura profesională şi curajul", a declarat Nicuşor Dan, preşedintele României. După măsurile de austeritate adoptate anul trecut, sistemul de educaţie arde mocnit. Sindicatele au decis - săptămâna viitoare vor picheta Guvernul, iar în luna martie plănuiesc sabotarea simulărilor naţionale. "Majoritatea colegilor nostri au optat catre greva generală şi cu ocazia simulărilor şi cu ocazia desfăşurării evaluării naţionale şi examenului de Bacalaureat. Daca nu intelege Guvernul sa declaseze de urgenta discutii ca ne indreptam catre greva generala in perioada examenelor naţionale", a declarat Marius Nistor, preşedinte sindicat Spiru Haret.

"Lipseste viziunea unui ministru in mod deosebit pe cum se organizeaza invatamantul liceal toata decizia s-a mutat la inspectoratele scolare. Nu avem ministru, secretarii de stat sunt numiţi politic, inspectorii sunt numiti politic fara concurs, din ianuarie nu avem nici directori cu concurs in pozitie. Toate nisipurile sunt miscatoare", a declarat Daniela Vişoianu, expert în educaţie. Oricum ar fi, Educaţia a fost presărată cu scandaluri politice indiferent de cine a fost la cârma sistemului.

33 de mandate numărate la ministerul educatiei pana acum, si unele persoane cu 2,3 sau chiar 4 mandate aici. O situaţie mai gravă decât cea la care asistăm astăzi a fost în anul 2019, după ce Ecaterina Andronescu a fost demisă de Viorica Dăncilă şi interimatul a fost preluat de către Daniel Breaz. A urmat un vid de portofoliu după ce Guvernul a picat şi scaunul a rămas gol. Monica Anisie a preluat Educaţia atunci abia la începutul lunii noiembrie.

