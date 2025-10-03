Reforma din Educaţie loveşte fix în categoriile defavorizate. Şcolile din mediul rural au de suferit după ce clasele au început să fie comasate. Aşa se face că în loc să scadă, situaţiile în care elevii din ciclul primar învaţă simultan se înmulţesc. Învăţătorii sunt obligaţi să predea în acelaşi timp copiilor de la clasele întâi şi a patra, de exemplu. Oficialii promit că dascălii vor fi instruiţi pentru un astfel de sistem de predare.

Elevii din clasele întâi şi a patra de la şcoala din Cupele, judeţul Giurgiu, învaţă în aceeaşi sală, cu aceeaşi învăţătoare.

Reporter: Îţi place să ai colegi mai mari?

Elena, clasa întâi: "Da."

Reporter: De ce?

Elena: "Îmi place să mă joc cu ei."

"Câteodată ne cam enervează, sunt mai mici, strică jocurile din pauză, dar frumos. Lecţia începe întotdeauna cu cei mici", a spus Clau, elev clasa a patra.

O provocare zilnică pentru profesori

Peste o sută de mii de elevi sunt nevoiţi să înveţe în astfel de condiţii la nivel naţional. De 12 ani, Alina predă doar la astfel de clase.

"Este o muncă aşa cum este şi clasa, la dublu sau la triplu. Ai nevoie de mult timp pentru pregătirea conţinuturilor, pentru menţinerea atenţiei copiilor", a declarat Alina Negru, învăţătoare.

58 la sută dintre profesorii care predau la două clase simultan semnalează lipsa materialelor didactice adaptate şi 53 la sută spun că nu au avut o pregătire specială pentru o astfel de provocare.

Ministerul recunoaște limitele sistemului

"Trebuie să pornim de la premisa că simultanul nu poate fi eradicat complet. Încercăm să formăm profesorii, în special de învăţământ primar, să oferim oportunităţi copiilor", a declarat Sorin Ion, secretar de stat la Ministerul Educaţiei.

Numărul tot mai mic de copii în zonele rurale şi comasarea claselor după ultimele măsuri guvernamentale au dus însă la creşterea situaţiilor cu sistem educaţional simultan.

"Clasele care se aflau cu 8 sau 9 copii anul trecut nu au mai putut funcţiona de sine stătătoare. S-au ales diferite soluţii, fie transportarea lor într-o unitate de învăţământ apropiată. Acolo unde nu s-a întâmplat asta, a trebuit să facem învăţământ simultan", a mai spus secretarul de stat.

Riscurile pentru elevi și profesori

"Este un risc real ca elevii mai mari să se plictisească şi ca cei mai mici să fie lăsaţi în urmă. Şi pentru profesor este foarte greu", a spus Eleonor Monbiot, lider regional World Vision.

Ghidul pentru profesorii care predau în învăţământul simultan a fost deja implementat în mai multe şcoli din mediul rural.

