Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Tot mai mulți elevi învață în sistem simultan după comasarea claselor. Ce spun copiii și profesorii

Reforma din Educaţie loveşte fix în categoriile defavorizate. Şcolile din mediul rural au de suferit după ce clasele au început să fie comasate. Aşa se face că în loc să scadă, situaţiile în care elevii din ciclul primar învaţă simultan se înmulţesc. Învăţătorii sunt obligaţi să predea în acelaşi timp copiilor de la clasele întâi şi a patra, de exemplu. Oficialii promit că dascălii vor fi instruiţi pentru un astfel de sistem de predare.

de Redactia Observator

la 03.10.2025 , 20:13

Elevii din clasele întâi şi a patra de la şcoala din Cupele, judeţul Giurgiu, învaţă în aceeaşi sală, cu aceeaşi învăţătoare.

Reporter: Îţi place să ai colegi mai mari?

Elena, clasa întâi: "Da."

Articolul continuă după reclamă

Reporter: De ce?

Elena: "Îmi place să mă joc cu ei."

"Câteodată ne cam enervează, sunt mai mici, strică jocurile din pauză, dar frumos. Lecţia începe întotdeauna cu cei mici", a spus Clau, elev clasa a patra.

O provocare zilnică pentru profesori

Peste o sută de mii de elevi sunt nevoiţi să înveţe în astfel de condiţii la nivel naţional. De 12 ani, Alina predă doar la astfel de clase.

"Este o muncă aşa cum este şi clasa, la dublu sau la triplu. Ai nevoie de mult timp pentru pregătirea conţinuturilor, pentru menţinerea atenţiei copiilor", a declarat Alina Negru, învăţătoare.

58 la sută dintre profesorii care predau la două clase simultan semnalează lipsa materialelor didactice adaptate şi 53 la sută spun că nu au avut o pregătire specială pentru o astfel de provocare.

Ministerul recunoaște limitele sistemului

"Trebuie să pornim de la premisa că simultanul nu poate fi eradicat complet. Încercăm să formăm profesorii, în special de învăţământ primar, să oferim oportunităţi copiilor", a declarat Sorin Ion, secretar de stat la Ministerul Educaţiei.

Numărul tot mai mic de copii în zonele rurale şi comasarea claselor după ultimele măsuri guvernamentale au dus însă la creşterea situaţiilor cu sistem educaţional simultan.

"Clasele care se aflau cu 8 sau 9 copii anul trecut nu au mai putut funcţiona de sine stătătoare. S-au ales diferite soluţii, fie transportarea lor într-o unitate de învăţământ apropiată. Acolo unde nu s-a întâmplat asta, a trebuit să facem învăţământ simultan", a mai spus secretarul de stat.

Riscurile pentru elevi și profesori

"Este un risc real ca elevii mai mari să se plictisească şi ca cei mai mici să fie lăsaţi în urmă. Şi pentru profesor este foarte greu", a spus Eleonor Monbiot, lider regional World Vision.

Ghidul pentru profesorii care predau în învăţământul simultan a fost deja implementat în mai multe şcoli din mediul rural.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

reforma educatie scoli clase comasate
Înapoi la Homepage
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam afacerile”
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam afacerile”
Cât a costat rochia pe care a purtat-o Elena Hagi la botezul fiului său, Giorgios. Ținuta nu e pentru toate buzunarele
Cât a costat rochia pe care a purtat-o Elena Hagi la botezul fiului său, Giorgios. Ținuta nu e pentru toate buzunarele
Care a fost prima mașină a lui Gabi Tamaș: ”Mi-am luat la mâna a doua”
Care a fost prima mașină a lui Gabi Tamaș: ”Mi-am luat la mâna a doua”
Și-a făcut selfie în timp ce năștea, dar după câteva ore a făcut un gest de neînțeles, care i-a oripilat pe apropiați
Și-a făcut selfie în timp ce năștea, dar după câteva ore a făcut un gest de neînțeles, care i-a oripilat pe apropiați
Comentarii


Întrebarea zilei
Ați suferit avarii la locuință sau maşină din cauza vremii?
Observator » Educaţie » Tot mai mulți elevi învață în sistem simultan după comasarea claselor. Ce spun copiii și profesorii