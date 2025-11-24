Oana Gheorghiu: "83 de companii centrale înregistrează pierderi istorice, de aproximativ 14 miliarde lei"
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, luni, că în acest moment avem 1.502 companii de stat în România, iar dintre cele de la nivel central, 83 de companii concentrează cele mai mari pierderi, istorice, care se ridică la aproximativ 14 miliarde de lei. Oana Gheorghiu a mai anunţat că şi-au propus să facă un registru unic al companiilor de stat şi că vor începe cu 10 companii, 4 companii de la nivelul energiei şi 6 din transporturi.
Ea a precizat că în cadrul Comitetului s-a discutat despre ”o hartă sectorială, pentru prima oară în România, care devine un instrument strategic pentru statul român şi care fixează pentru prima oară ambiţia statului român, în ceea ce priveşte prezenţa în diferite sectoare de activitate”.
Vicepremierul a arătat că, "dincolo de Planul Naţional de Rezilienţă şi Redresare, trebuie să punem bazele unei reforme reale a companiilor de stat şi să nu ne oprim doar la aceste jaloane".
Vicepremierul a anunţat că, în acest moment, avem un număr de 1.502 companii de stat .
"De la aceste realităţi pornim", a adăugat ea. Gheorghiu a menţionat că ceea ce aduce nou arhitectura pe care a prezentat-o astăzi este că operaţionalizează acest Comitet Naţional pentru Reformă, transformă unitatea de guvernanţă de la nivelul Secretariatului General într-o unitate tehnică de implementare cu un rol extraordinar de mare în a aduna toate datele şi a prezenta Comitetului indicatorii, pe baza cărora se iau deciziile.
De asemenea, a spus Oana Gheorghiu, readuce încă o dată în atenţie AMEPIP, care devine un pilon important în guvernanţa companiilor de stat şi are la masă Ministerul Finanţelor, acela care face evaluarea riscului fiscal şi dă verdictul privind impactul bugetar.
Potrivit Oanei Gheorghiu, "reforma nu este un exerciţiu tehnic, ci e un proces real, etapizat, pe care îl pornesc acum". "Ne-am propus să începem cu 10 companii. E ca un proiect pilot, în care vom testa acest flux de lucru. Aceste 10 companii urmează să fie selectate, încă nu au fost selectate, în urma unui proces de consultare cu cele două ministere, Transporturi şi Energie. Urmează în cursul acestei săptămâni să definitivăm această listă. Ceea ce ştiu este că vom avea 4 companii de la nivelul energiei şi 6 din transporturi", a menţionat Oana Gheorghiu.
